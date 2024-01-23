金軒建設高峰領袖八期 置產首選

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金軒建設「高峰領袖八期」電梯豪墅磅礡落成，不僅擁有寬廣的空間規劃，380坪的基地面積只規劃6戶獨棟雙併別墅，地坪56～76坪，建坪則為125～142坪，絕佳的地理位置，近捷運站及74快速道路等重要交通建設，是投資置產的最佳選擇。

高峰領袖系列是金軒建設在台中10期的代表性作品，現在已推出到了第8期，它承襲了金軒建設以往走精品優質社區的傳統，在380坪的土地面積中，只規劃6戶獨棟雙併別墅，搭配古典巴洛克風格外觀，猶如歐洲城堡般展現磅礡氣勢。

金軒建設總經理賴昇克表示，「高峰領袖八期」的基地方正、三面臨路，每一戶都有自己獨立出入口，內部挑高4米2，搭配古典歐式風格設計的外觀，在房產市場中很難找到如此頂級的建案，而且基地正對中台公園，周圍還有新都公園與朴子公園，到鄰近捷運站只要5分鐘，上74快速道路更只要6分鐘，對於喜歡優質居住環境、良好生活機能，又希望有便捷交通的住戶，「高峰領袖八期」絕對可以滿足他們的需求。

「高峰領袖八期」總共規劃6戶，每一戶的地坪在56～76坪，建坪則為125～142坪，最大的一戶可停6部車，賴昇克說，金軒建設以往的推案都是以小型社區大坪數優質別墅為主，每一個建案都是交由經驗豐富的建築團隊所設計，而且每一棟房子都是當作藝術品般精雕細琢，所以獲得許多菁英人士所喜愛。賞屋專線：（04）2439-2780。