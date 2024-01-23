CCE陳怡彤領軍 績效再創高峰

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在金融科技群雄征戰中，異軍突起拔得頭籌的神說國際「CCE中華資金交易所P2P標會平台」，首創將沿襲千年的傳統「標會」制度，導入AI人工智慧及大數據，不僅解決了跟會最大痛點「倒會」，同時為會員創造穩定複利與現金流，為企業開鑿長久穩定獲利金脈的雙贏目標。

神說國際業務總部總經理陳怡彤表示，有鑒於CCE中華資金交易所合法、合規、安全、透明及一會標兩次的創新模式，加上第三方支付及履約保證，不僅可防止倒會、穩定獲益且可放大資產等諸多優點，遂於108年8加入CCE中華資金交易所。

4年前，陳怡彤毅然從做了20多年的地政士轉戰CCE中華資金交易所，從最基層承攬人員做起，在專注、積極、勇於挑戰、使命必達的意志與信念下，業績持續穩定成長，職務也隨之從組長、主任、襄理、副理一路升任到總經理。

陳怡彤指出，現今在公司擔任高階主管的每一位夥伴，都是從基層做起，且通過CCE中華資金交易所冶金爐火高溫高壓的淬煉，絕無僥倖，這也是公司能快速穩定成長重要因素之一。

在業務推動上，首重人才的教育訓練與養成，致力於每位承攬人員都能具備紮實基本功，陳怡彤堅定的說，成功沒有第二法門，唯有永保動力、積極向上、衝破困境、與時俱進、奮力不懈。

陳怡彤期望，在不久的將來，能將「CCE中華資金交易所P2P標會平台」此優良理財商品，從國內推向國際，讓世人都能藉此平台從事簡單的投資，進而創造穩定收入、改善生活、過著幸福美滿的人生。