凱基人壽全新品牌影片熱映

你的幸福是什麼？一個簡單的問句，讓凱基人壽（原中國人壽）「致力於您的幸福人生」全新品牌影片獲得廣大回響，上線短短一周即突破5千萬次的廣告觀看次數。如同影片傳遞的「致力於您的幸福人生」全新企業價值主張，凱基人壽希望透過鮮明、年輕活力的全新品牌形象，在客戶人生不同階段的關鍵時刻，都有凱基人壽夥伴在旁守護，協助客戶進行多元保障規劃，滿足人生不同階段在保障、增值、享退、傳承上的需求，成為客戶幸福的守護者。

「幸福有很多名字，不管你的是什麼，現在它叫凱基人壽。」秉持60年來不變的初心，凱基人壽全心出發，品牌影片中，象徵凱基人壽的女主角陪伴客戶每個幸福時光，不僅為客戶的功成名就喝采、在客戶自我挑戰時給予堅定支持的力量，也透過為客戶捕捉迎接新生兒的喜悅瞬間，表達幸福可以充滿無限樣貌，但不論客戶自定義的幸福是什麼，凱基人壽的夥伴都會陪伴客戶一起打造無限幸福的美好人生。許多凱基人壽業務夥伴也熱烈討論自己對幸福的定義，最重要的是，能透過自己的專業，讓不同族群的客戶、在不同人生階段，內心能因為保險保障而擁有安全感，客戶幸福、安心，就是我們最大的幸福。」

同時，凱基人壽更將「致力於您的幸福人生」延伸至社會需要溫暖的角落，日前再次推動「一份保單一份愛」投保做公益活動，即日起至3月31日（含）止，民眾只要透過凱基人壽業務員投保特定保險商品，每件生效保單註凱基人壽捐100元予瑪利亞基金會，讓保戶的每一份保單不僅保障所愛的人，還能為弱勢族群盡一份心力，將這份善念化為愛與幸福的正向力量，在社會間持續流動。凱基人壽「致力於您的幸福人生」全新品牌影片感動熱映，觀賞請上https://youtu.be/ZNigyYewwts。