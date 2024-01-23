CPC提升台廠競爭力 去年業績逆風飛

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國內最早成立，也是最大管理顧問機構中國生產力中心（CPC）1月19日席開61桌舉辦尾牙忘年會，今年仍照往例由各事業部載歌載舞，賣力演出，全場歡樂無冷場。中國生產力中心董事長許勝雄分析台灣企業雖面臨全球通膨、戰爭等挑戰，但台商仍在全球經濟扮演舉足輕重的角色，他也預估2024年全球整體經濟成長率最高達3％，台灣產業應會跟著世界經濟復甦而有所成長。

許勝雄指出，2023年國內產業面臨很大考驗，但CPC不畏環境逆境，去年總營業額仍成長3成，在他擔任CPC董事長23年以來，讓CPC成為協助台灣企業人才庫的重要培訓機構，並能把每個人在職場上的理想發揮出來。許勝雄也提到，中心在2023年推動「擁抱光芒閱讀趣」糸列活動，推介好的企業管理書籍，為企業導讀，促使企業建立良好知識庫，以推升好的績效、好文化及好的工作環境。

過去長期與CPC合作的數位部數位產業署署長呂正華受邀出席時也分享，在他擔任工業局局長期間，透過CPC連結亞洲生產力組織（APO），讓台灣重要產業可以鏈結亞洲各國，進而拓銷國際。呂正華也指出，因應AI發展，數位部正推出大軟體計畫，希望未來十年內能培養出獨角獸。

另一方面，在任長達23年的CPC總經理張寶誠也感性地回憶20多年中心不管理人力或是營業額上不斷成長，目前中心人力達600位，但這樣規模的人力仍有人才短缺問題，他也期盼未來能成長到700位，營業額破20億元。