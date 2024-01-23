康和證 連6年參加單車環台公益勸募

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康和證券集團連續第6年組成康和勇士車隊，積極參與中華基督教救助協會的「1919愛走動—急難家庭救助計畫」單車環台公益勸募。這項活動計畫已經成功舉辦了19年，51位康和勇士參與，共同完成了長達15天、1,300公里的愛心長征，為急難家庭籌得了總額達1,771萬的善款。這也是連續第6年康和證券集團參與的傑出紀錄，再次突破了過往的善款募集紀錄。

康和證券董事長鄭大宇親自到現場給康和勇士們加油打氣，並表達了對急難家庭的支持與陪伴。除了勸募善款外，勇士們在行程中也展現出實質的行動力，特別是當車隊抵達台東時，他們積極參與急難家庭房屋修繕，為他們粉刷牆壁、清理雜木，並提供新床墊、LED燈、瓦斯爐、衣物整理箱等生活用品，為他們打造一個更溫馨的家。

今年第7度參與的1919幸福巴士，在15天的活動中共造訪了27個1919服務中心，為668位偏鄉弱勢長者提供各項服務。603位志工，包括97位髮型設計師、22位牙醫和護理人員，共同投入了龐大的志工隊伍，成為7年來最多的一次。

這些志工們為長者提供心靈撫慰、口腔保健、髮型設計、服裝造型設計等全方位的服務，並送上全套保暖衣物和伴手禮，讓長者從頭到腳都感受到了溫暖與關懷，煥然一新。

基督教救助協會自2002年啟動「1919愛走動－急難家庭救助計畫」以來，持續發放救助金，截至去年11月底，已透過324個鄉鎮的1,117個1919服務中心和數萬名志工，成功幫助了16,014戶急難家庭。康和證券集團對於這個長期致力於社會公益的計畫表達了高度的支持與參與，並期待未來能繼續為社會做出更多的貢獻。