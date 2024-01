台北遠東香格里拉 新春限定Dream Bar

台北遠東香格里拉6樓的李白居酒廊,再度以新春限定夢幻酒吧-Dream Bar閃亮迎春,這次用168盞燈籠結合8,000顆紅色與金色球飾以及燈串打造絢麗燈海。餐點由香宮餐廳主廚廖晉輝精心設計,包括「X.O.醬波士頓龍蝦伊麵」、「西班牙伊比利叉燒佐臘味煲仔飯」、「香宮精選港點」等,在輕鬆時尚氛圍享用,堪稱「小香宮餐酒館」,搭配「節慶燈籠甜點」、隱藏版甜點「新春慶典-火山阿拉斯加」及多款新春主題特調與精選香檳。即日起至2月25日,期間限定菜單每日11:30至14:30及18:00至21:30供應午餐及晚餐。訂位及包場請洽(02)7700-3148,更多資訊詳見官網https://lihi2.com/fFZyq。

Dream Bar這次以經典歌曲為名,推出6款融合音樂的特色飲品搭配香宮佳餚,例如「龍年行大運」,以聞名國際英國搖滾樂團殭屍合唱團《This Will Be Our Year》設計,將高粱和杉林溪烏龍茶為基底,搭配桃子糖漿、蜂蜜和新鮮萊姆汁。另一款「良辰吉時」,靈感來自美國貓頭鷹城市(Owl City)和加拿大流行樂歌手卡莉蕾傑普森(Carly Rae Jepsen)合作《Good Time》,充滿活力旋律,豐富多層次的辛香韻味,彷彿跟著節拍在舌尖跳舞。(禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康)