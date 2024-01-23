台北遠東香格里拉 新春限定Dream Bar

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台北遠東香格里拉6樓的李白居酒廊，再度以新春限定夢幻酒吧－Dream Bar閃亮迎春，這次用168盞燈籠結合8,000顆紅色與金色球飾以及燈串打造絢麗燈海。餐點由香宮餐廳主廚廖晉輝精心設計，包括「X.O.醬波士頓龍蝦伊麵」、「西班牙伊比利叉燒佐臘味煲仔飯」、「香宮精選港點」等，在輕鬆時尚氛圍享用，堪稱「小香宮餐酒館」，搭配「節慶燈籠甜點」、隱藏版甜點「新春慶典－火山阿拉斯加」及多款新春主題特調與精選香檳。即日起至2月25日，期間限定菜單每日11：30至14：30及18：00至21：30供應午餐及晚餐。訂位及包場請洽（02）7700-3148，更多資訊詳見官網https：//lihi2.com/fFZyq。

Dream Bar這次以經典歌曲為名，推出6款融合音樂的特色飲品搭配香宮佳餚，例如「龍年行大運」，以聞名國際英國搖滾樂團殭屍合唱團《This Will Be Our Year》設計，將高粱和杉林溪烏龍茶為基底，搭配桃子糖漿、蜂蜜和新鮮萊姆汁。另一款「良辰吉時」，靈感來自美國貓頭鷹城市（Owl City）和加拿大流行樂歌手卡莉蕾傑普森（Carly Rae Jepsen）合作《Good Time》，充滿活力旋律，豐富多層次的辛香韻味，彷彿跟著節拍在舌尖跳舞。（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）