雲林年節好禮 美味端上桌

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迎春節來臨，家家戶戶準備過年料理好食材，1月20日由雲林縣政府率領雲林在地農會、農民們前往台北展售推廣，包括雲林縣長張麗善、農業處處長魏勝德與古坑鄉農會、雲林縣口湖鄉水產養殖產銷班第十班、雲林縣青年農民林怡伶等農漁團體及農友，共同推薦雲林年節必備年節好禮，大批採購人潮，增加年節熱鬧氛圍。

張麗善表示，雲林縣農產豐饒，從蔬菜、水果、漁產、畜牧等，琳瑯滿目應有盡有，絕對是國人過年圍爐新春送禮首選，如象徵活力幸福美滿的海味鰻魚、多子多孫多金的烏魚子、大吉大利討喜的茂谷柑等農產好物，除了是家中團圓必備美味好食材，亦是年節賀禮的最佳選擇。

雲林縣政府邀請縣長與金牌主廚朱昱瑋現場共同示範多道美味簡單料理，如口湖鰻魚結合西螺好米烹調出最具年味的蒲燒鰻魚米糕，以及象徵多金的烏魚子與外型討喜茂谷柑，製作出茂谷柑佐烏魚子等創意和風料理，更準備鰻魚米糕試吃活動，邀請民眾參與雲林龍年海陸饗宴，搶鮮過好年。

農業處指出，連續二日展售活動規畫豐富雲饗學堂體驗活動，如鰻魚米糕、烏魚子拌麵、茂谷柑果汁試吃品嘗，更有限定農產限時限量搶好康等優惠。

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