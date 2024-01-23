美財報周加持 道瓊衝破38,000點 輝達連3日創新高

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美股財報周即將進入重頭戲，特斯拉、IBM、英特爾等業界巨頭將陸續揭開上季業績，市場期待企業財報成為股市向上的動力，華爾街股市22日高開後全日維持漲勢，道瓊工業指數最多漲逾240點，衝破38,000點關卡，收盤時升勢略為放緩，標普500指數則揚升0.22％，與道瓊同創歷史新高。

道瓊工業指數上漲138.01點，或0.36％，收報38,001.81點；標普500指數攀升10.62點，或0.22％，收4,850.43點；那斯達克指數上揚49.32點，或0.32％，收在15,360.29點；費城半導體指數上漲10.95點，或0.25％，收4,386.60點。

聯邦公開市場委員會（FOMC）將於本月30日至31日召開今年首場例會，在此之前，美國將於本周迎來多項關鍵經濟數據，包含去年第四季國內生產毛額（GDP）、個人消費支出（PCE）、標普全球採購經理人指數（PMI）等，得以評估聯準會的政策走向。

在市場觀望經濟數據之際，美國公債殖利率價格反彈、殖利率轉降，10年期美債殖利率一度下破4.10％，來到4.07％，較上周五創下的一個多月來高點回落逾10個基點。

除聯準會外，本周多國央行也將公布貨幣政策，諸如日本央行、歐洲央行與加拿大央行，市場預估上述央行都將按兵不動。

另本周也將迎來多間業界巨頭的上季財報，包含P＆G、嬌生（Johnson ＆ Johnson）、Netflix、AT＆T、特斯拉、IBM、英特爾、美國運通等。市場預估科技「七巨頭」將持續推動美股上漲，並且在上周Meta執行長宣布將斥巨資採購輝達H100顯卡後，預期AI熱潮將延續下去。

全美商業經濟協會（NABE）公布最新調查報告，內容顯示，91％受訪經濟學家認為美國未來12個月陷入衰退的機率為50％，或甚至更低，較去年10月時調查到的79％明顯降低，反映出經濟學家愈發相信美國經濟將免於衰退的劇本。

大宗商品方面，俄羅斯液態天然氣生產商Novatek位於波羅的海的天然氣接收站於21日發生爆炸起火，市場擔憂將影響到該國能源出口，此外，紅海緊張局勢無降溫跡象，儘管美國對青年運動發起多次攻擊，後者仍持續攻擊行經紅海之商船，投資人預估該地區運輸將長期受阻，推動國際油價揚升，紐約2月期油攀升1.42％，每桶收報75.19美元，布蘭特3月期油上漲1.91％，收在80.06美元。

個股方面，蘋果首款混合實境頭戴裝置Vision Pro已於19日開始接受預購，初步跡象顯示市場反應熱烈，大多集中於低階版設備，天風國際證券分析師郭明錤發文預估，Vision Pro在開放預購後，首周末便賣出16至18萬部，且開放預購即銷售一空，符合先前的預測，不過他也點出需求無法穩定增加之隱憂。蘋果周一攀升1.22％，股價來到193.89美元，市值重新飛越3兆美元關卡。

輝達周一盤初一度勁揚1.4％，衝破600美元大關，盤中高見603.31美元，早盤不到一小時後便轉跌，刷新當日低點時跌0.7％，隨後黑翻紅，收市時升勢放緩至0.3％，收報596.54美元，連續3個交際日締造盤中和收盤歷史新高。

龍頭科技股22日普遍收黑，微軟下跌2.16美元，跌幅0.54％，收在396.51美元；Meta收挫1.67美元，跌幅0.44％，收在381.78美元；亞馬遜下滑0.56美元，跌幅0.36％，收154.78美元；Google收跌0.26美元，跌幅0.18％，收報147.71美元。

台股ADR方面，台積電ADR下跌1.17美元，跌幅1.02％，收報113.03美元；日月光ADR上揚0.12美元，漲幅1.29％，收在9.39美元；聯電ADR上漲0.14美元，漲幅1.76％，以8.10美元作收。