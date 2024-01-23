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現貨ETF上市後連遭拋售 比特幣失守4萬美元關卡

比特幣22日跌幅一度擴大至逾5％，價格摜破4萬美元關卡，來到七周以來新低。圖／美聯社
比特幣22日跌幅一度擴大至逾5％，價格摜破4萬美元關卡，來到七周以來新低。圖／美聯社

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自比特幣現貨ETF上市以來，比特幣連遭拋售，22日跌幅一度擴大至逾5％，價格摜破4萬美元關卡，來到七周以來新低。

美國證券交易委員會（SEC）於本月10日點頭批准11檔比特幣現貨ETF，首批比特幣ETF於隔日開始上市交易，比特幣當時一度漲破4.9萬美元，創下2021年12月以來的新高，日內漲幅達6.8％，惟當天日內便轉跌，重返4.6萬美元下方。

比特幣22日跌幅一度達5.5％，報39,461美元，失守4萬美元關口，為去年12月以來首次。若以盤中39,500美元的最低價計算，回檔幅度已達20％。

加密貨幣借貸平台Nexo共同創辦人川契夫（Antoni Trenchev）對此指出，過去加密貨幣圈的重大事件發生後，比特幣皆會出現類似的暴跌情境，諸如加密貨幣交易所Coinbase的首次公開發行、比特幣期貨的推出等等。

比特幣近日跌跌不休的一項主因來自於灰度旗下GBTC的拋售潮，GBTC為全球規模最大的比特幣ETF，持有價值逾250億美元的比特幣，但在比特幣現貨ETF獲准後，其折價消失，使投資人陸續獲利了結。

根據CoinDesk數據，比特幣目前24小時內跌幅為4.42％，價格來到39,659美元。

展望後市，技術分析師警告，儘管比特幣長期上升趨勢保持不變，但仍可能會進一步下跌。研究公司Fairlead Strategies創辦人、技術分析師史塔克頓（Katie Stockton）預測，比特幣可能會進一步跌至36,000美元，不過料不會持續太久。

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