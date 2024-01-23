1／23盤前》長榮航罷工下的受惠者、三軋行情助攻萬八之旅？

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●微軟AI題材發酵，市值打敗蘋果，護國神山台積電法說會釋出AI股利多展望，AI救世主輝達創辦人黃仁勳將再度來台，台股22日由AI伺服器股緯穎一早飆漲停2,185元歷史新高價帶動，2,000元俱樂部增至五檔，為近二年再度重現，其中4檔為AI相關概念股。

●散戶對台股信心爆棚。國泰金控22日發布1月國民經濟信心調查結果，今年初有31.9％受訪者估台股上半年高點介於1萬8千點至1萬9千點間，有22.5％認為落在1萬9千點至2萬點間，15.8％預期高點會在2萬至2萬1千點，更有4.1％有信心破2萬1千點，即有74.3％民眾估台股上半年至少破萬八。

●AI股持續火熱，帶動台股22日向前挺進，終場上漲133點收17,815點。法人研判，國際資金回補力道強勁，融券張數持續增加，短線由軋外資、軋空手、軋空頭所帶動的「三軋行情」助漲趨勢不變。

就技術面觀察，法人分析，台股有往17,956前波高點挑戰，突破萬八整數關卡態勢。即便短線漲多震盪，預料跳空缺口與型態支撐關鍵為17,700點，在17,700點尚未失守前，將延續多頭格局。

●寬量國際（QIC）策略長谷月涵（Peter Kurz）22日指出，台積電長期扶植台灣半導體供應鏈，將吸引外資進駐，QIC研究團隊預估，台灣半導體供應鏈市值在2033年時將比現在成長10倍，達2,577億美元。QIC創辦人暨執行長李鴻基則表示，加上台灣散戶透過ETF參與市場，相信今年台股可期。

●螞蟻雄兵要助攻台股破萬八。2024年開盤14天來，台股ETF投資人數爆增34.8萬人，據19日公布的集保戶股權分散統計顯示，台股ETF受益人最近一周增15萬1,852人，連續八周創高，今年以來14個統計日共增加34萬8,172人，總受益人也從去年底607萬628人，增至641萬8,800人，平均每日湧入近2.5萬人。

●美股財報周本周進入重頭戲，特斯拉、IBM、英特爾（Intel）等企業財報陸續登場，2024年伊始，市場緊盯美股巨擘釋出展望，然隨美股去年第四季財報進入熱轉階段，法人樂看重量級財報將為緯創（3231）、技嘉（2376）、家登（3680）等概念股打上強心針，加以聯發科（2454）為首的元月重量級法說月底前見真章，可望催出台股多頭續航力。

●臺灣證券交易所22日公布，去（112）年全體證券商稅後淨利687.09億元，為史上第二高，年增299.81億元、幅度達77.41％；證交所分析，帶動去年獲利激增主因證券商自營業務由小虧轉盈199.95億元，帶動獲利年增加206.46億元，承銷業務淨利也翻倍。

●台灣第一檔ETF元大台灣50（0050）成立至今已超過20年，現今台灣市場上已有超過200檔ETF掛牌交易。根據金管會統計，目前ETF受益人逾635萬，總資產規模超過3兆元，相當在台灣每4人就有1人投資ETF，不難發現ETF已成為國民理財觀念的新顯學。

●ETF募集熱潮不退，據統計，目前有10檔ETF已核准正待募集或正在送審。其中股票型ETF有五檔、債券ETF有五檔，尤其有三檔債券ETF，即群益15年電信債、群益ESG20年期及國泰20年美債ETF，已分別是第三次、第二次追募及第六次追募，預計這10檔ETF募集將從市場再吸金逾千億元。

●護國神山台積電期貨22日掛上夜盤，下午5點25分開盤後多數時間處在下跌1元、報628元的價位，且因美股尚未開市，成交量也不多，法人分析，台積電夜盤除涵蓋美股交易時間、方便進行部位調整與避險，也能花更低的成本進行套利交易。

●財政部公布最新青年安心成家購屋優惠貸款新專案（新青安）統計數字，上路五個月受理金額已超過2,000億元，單月撥貸戶數和金額創上路五個月以來新高，累計五個月來有2萬5,671戶透過新青安取得優惠房貸利率，平均每戶撥貸720.56萬元。

●主計總處22日公布失業統計指出，受惠於疫後復甦，內需消費活絡，112年全年平均失業率3.48％，創23年來最低，就業情勢持續穩定。為與國際接軌，自下月起除公布現行失業率，還會發布「新版失業率」，由於是否尋職的定義由一周放寬為溯及過去四周，新版失業人數會增加，失業率也會變高。

●國發會22日表示，去年公共建設經費達成率96.21％，不僅順利達標（96％），更創近16年來新高，預計今年目標維持95％以上，並將重點由過去的交通建設，轉到淨零減碳。據了解，今年公建經費達6,649億元，包括離岸風力發電第二期計畫、台中電廠新建燃氣機組計畫等水電設施將占大宗。

●春燕來了，民眾亦有感。國泰金控22日公布其元月調查，有38.4％受訪民眾認為未來半年景氣會比現在更好，同時有29.1％認為未來半年薪資會比現在增加，樂觀程度都創近24個月新高。

在個人薪資所得上，預期未來半年會加薪者有近3成，民眾對經常收入展望樂觀。景氣好、薪資展望好，民眾也願意大額消費。1月大額消費意願指數由前一個月的8.9升至12.2；非耐久財消費指數亦從-12.7升至-8.7，民間消費信心強亦有助經濟成長動能。

●長榮航空機師22日取得合法罷工權，恐在春節前後罷工，歐美長程航線首當其衝，市場認為有飛國際長程線的中華航空、星宇航空撿到槍，將迎轉簽、轉單商機。據了解，在長榮分會會員中，飛歐美長程航線主要航站的機師估占75％，工會特別建議旅客尋求備案。

●長榮機師22日取得合法罷工權，目前投保旅行綜合險若未來行程因罷工延誤，是否仍能理賠？金管會與產險公會均表示，旅行不便險是否理賠以長榮工會正式宣布「罷工日期」為依據，在未確定罷工日期前，已完成投保旅綜險者均有保障。

●台塑布局半導體事業加馬力，22日宣布擬以5.74億元，收購台灣德亞瑪50％股權，搶進高純度異丙醇（IPA）、顯影液（TMAH）等有機化學品製造銷售，未來德亞瑪也將與台塑德山進行資源整合，放大新產能。

●亞馬遜、微軟、google、Meta四大雲端服務商（CSP）大廠積極投入自研晶片，為半導體業帶來龐大新商機。法人指出，在功耗要求以及針對不同場景開發客製化晶片下，台廠相關公司如創意、世芯-KY、智原都將受惠。

●AI熱潮向上延燒至ASIC自製商機 ! 法人透露，創意AI ASIC今年顯著發酵，第一季底CSP（雲端服務供應商）大單開始進入量產，第二代也積極洽談，其中，包含最新HBM3（第三代高頻寬記憶體）之架構設計，據傳整體金額將較前代倍增。

●AI需求強勁，緯穎積極擴產搶市！緯穎近年持續擴增南科、大馬新廠SMT產線，力拚今年自有前段產能增加5倍，此外，隨緯穎來自ASIC的AI伺服器專案出貨增溫，加上美系CSP客戶針對H100平台的AI伺服器拉貨，將於今年上半年逐步放量。法人樂估，緯穎2023年營運較前一年暫蹲後，今、明年營收規模與獲利都將同步放大，可望再接連寫下創高表現。

●2024年PCB產值可望重返成長，據工研院產科國際所估計，2023年全球PCB產值為739億美元，衰退15.6％，其中以陸資廠衰退9％優於平均，下滑幅度低於台、韓廠商。2024年預估全球PCB產值將回升，可望年增6.3％，上看782億美元。

●美國商務部啟動「先進封裝測試製造計畫」，材料及基板將是第一個受補助的領域，由於封測與IC載板合作關係密切，不排除IC載板產業為美國晶片法案下一個補助的對象。

●市場研究機構TrendForce公布最新1月下旬面板報價，隨著面板廠加大減產力道，再加上偏光片缺料問題發酵，1月下旬電視面板和監視器面板價格全面止跌，32吋率先小漲1美元。2月農曆年假期間，主要面板廠擴大歲修，平均稼動率下探55～60％，2月電視面板價格有機會全面反彈。

●美國聯邦巡迴上訴法院日前裁決蘋果兩款Apple Watch須在美停售。集邦科技（TrendForce）認為，蘋果短期因專利糾紛，需先透過軟體移除血氧偵測功能，但生物感測功能與穿戴裝置的結合有技術與需求做為後盾，仍看好該市場中長期成長力道，預估至2028年生物感測技術於智慧手錶及手環應用的產值將達4.22億美元，2023～2028年複合成長率約14.7％。

●2023年全球汽車市場復甦，電動車銷量增長尤其顯著，然因去年基期過高，加上大環境變數，研究機構對今年電動車出貨年增率看法保守，預估2024年全球市場年增率僅逼近三成，較去年下滑約10個百分點，電動車市場增速減緩，台達、光寶科等大廠如何彎道超車，成為2024年新考驗。

●飲料包材與裝填代工業者宏全，2024年積極擴大東南亞及台灣廠生產線與客戶布局。宏全22日宣布，台灣某飲品廠將進進軍東南亞飲料市場，委託宏全印尼廠生產多項飲品，第一支產品已在宏全印尼廠試俥生產，預計2月量產，就近搶攻印尼、越南市場。

●食品廠大成拓展餐飲商城版圖再下一城！大成「好食城」商場預計2月1日開進基隆東岸。大成集團副總裁韓家寅表示，看好北北基桃共同大生活圈的消費潛力，北台灣短天數旅遊與明年有近300艘航次的國際郵輪往返基隆港，再為商場業務添新動能。

●遠雄建設22日董事會決議，授權董事長於六都及新竹地區進行個案開發總額度100億元，啟動購地模式。遠雄建表示，對於2024年總統大選後的房市走勢，預期將呈「審慎樂觀」，2024年遠雄建推案目標將達320億元，總計在全台部署七大住宅案。

●中國大陸新能源車品牌比亞迪2023年銷量首破300萬輛，並設定2024年續衝高，台廠供應鏈業者搶單有成，廣華-KY（1338）、百達-KY（2236）、精確（3162）、麗清（3346）及永新-KY（4557）等廠，2024年皆有新單陸續出貨，可望推升全年營收雙位數成長。

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●台星科（3265）近年來積極發展自動化，受惠AI測試需求大爆發，在封測廠中晶圓凸塊生產中具競爭優勢，該業務占營收占比約六成；此外，測試業務也突飛猛進，近來積極切入共同封裝光學元件（CPO）領域，並接獲美系客戶訂單，兩大業務均展現成長動能，今年營運樂觀。

台星科去年營收36.68億元，年減7.08％，仍是全年營收的歷史次高表現，市場法人看好，該公司去年獲利仍可望維持歷史高檔水準。

●鍵盤廠精元（2387）公告投資8,323萬元，以盤後配對交易方式，取得濱川（1569）約2.88％的股權。精元表示，濱川是長期配合的機構件、光學零件供應商，此次是策略性投資，希望能強化兩家公司的合作關係，共同技術開發。

精元22日公告斥資8,323萬元取得濱川350萬股，每股價格約23.77元，持股比例2.88％。濱川22日小漲0.21％作收，收盤價24.05元，成交量約3,113張。

●半導體先進封裝設備供應鏈去年起受市場高度矚目，外界看好供應鏈個股萬潤（6187）今年營運展望，近期該股股價震盪，應主管機關公告去年11、12月自結，其中，累計該二個月稅後純益約3,000萬元，較前一年呈現由虧轉盈契機，二個月每股稅後純益為0.37元。市場法人推估，萬潤全年每股稅後純益可望達到約1.4元至1.5元之譜。

萬潤去年3月至12月，單月營收呈現逐月走高，尤其，進入第四季之後，12月營收更是寫近15個月新高，主要是受到先進封裝相關設備開始出貨所帶動，而先進封裝設備需求強勁題材，也吸引市場資金持續布局該股。

●大眾投控（3701）與銳思華創Raythink宣布簽署戰略合作意向，共同推進LBS AR HUD技術應用落地，雙方將結合銳思華創的PGU技術，支持大眾控在LBS設計研發與生產技術，提升雙方抬頭顯示器成像模組品質之際，也將由銳思華創負責區域性市場的業務拓展、市場開發與相關業務整合。

●群聯（8299）發行的國內第二次無擔保轉換公司債，已收足款項60.6億元，預計於113年1月23日起買賣。外資券商野村認為，2024年第一季NAND漲價循環持續，加上PCIe Gen5 Retimer即將量產，兩大因素將有助於群聯獲利。

●二極體廠台半（5425）22日公布去年12月單月每股稅後純益0.11元，受匯率及產品價格壓力衝擊，較去年同期衰退17.62％，然已較11月0.04元回升。去年二極體競爭激烈，尤陸系業者價格殺戮，台廠影響擴大；近期雖傳漲價消息，進一步減緩壓力，然第一季仍逢傳統淡季，需求尚不明朗，惟法人認為，最壞情況已過，加上庫存壓力大減，有望迎谷底復甦。

台半去年12月合併營收10.24億元，每股稅後純益0.11元，除總經環境因素外，匯率也是重要影響因素；不過相較11月單月獲利0.04元，負面影響逐步消退，利空多已反映。（中性看待）

●南僑（1702）受惠大陸、泰國兩地獲利大增挹注，自結2023全年稅後純益10.11億元，較2022年激增逾8成，走出疫情干擾低潮，全年EPS達4.07元，創歷史次高。南僑2024年在兩岸、泰國三地均有新廠投產，營運動能提升下，成長可期。

南僑2023年12月營收21.07億元、年增8.26％，大陸及泰國兩地獲利均較2022年同期明顯增長，挹注去年12月稅前盈餘達2.41億元、稅後純益1.65億元，相較2022年大幅增加9,155萬元，年增率達124％；累計2023全年營收達226.78億元，稅前盈餘17.66億、稅後純益10.11億元。

●台船（2208）董事長鄭文隆22日強調，2024年將全力衝刺商船業務，目前台船產能全球市占率雖僅0.6％，但四大國籍航商長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）、德翔運力全球市占合計逾10％，盼政府擬定獎助政策，鼓勵國籍航商在台船造船，未來商機可觀。

據了解，行政院準備協助推動造船產業扶植政策，包括提供航商融資利息、港口使用、用鋼（取消鋼品反傾銷稅）等優惠。貨櫃三雄傳出都有新造船規畫，在支線型貨櫃輪1,800～3,000TEU（20呎櫃）方面，近期長榮需求估5、6艘，陽明逾15艘，萬海造船需求則為上萬TEU貨櫃輪。

鄭文隆表示，台船2024年營運表現一定優於2023年，目前在手訂單926億元，其中436億元尚未認列，交船期程排至2031年，涵蓋商船、國艦國造、海工綠能、石化基建等四大業務，2024年按完工認列法，預計認列逾百億元。

●佳和（1449）因應電動車用布品市場蓬勃發展，並滿足特斯拉訂單需求，斥資22億元在台南新市區興建新廠，預計2026年完工後，每年可創造產值12億至15億元，是2023年全年營收的5成以上。市場估，佳和特斯拉的訂單2024年有望放量，預期會有高二位數、甚至倍數異明顯幅度增加，進一步帶動營運表現。

佳和2023年前三季的財報，毛利率已達14.01％，年增3.43個百分點。法人估，在高毛利的車材、運動休閒紡品出貨比例提升下，2024年的毛利率還有2至3個百分點提升的空間。

●大亞（1609）加速綠能產業布局，轉投資志光能源2022年獲能源局第一個光儲合一標案，另家子公司心忠能源，計劃第二季以台南學甲光電案場參與能源署第二個光儲合一標案。

●全球傳動（4540）22日宣布，基於活化資產及充實營運資金，董事會決議出售新北鶯歌廠房及土地，計劃採公開標售，預計第二季末或第三季完成交割，下半年可認列處分資產利益。全球傳動目前在手訂單能見度維持1.5個月，2024年營收追求成長。

●第三方支付業者LINE Pay連加網路（7722）預計1月26日登錄興櫃，23日舉辦興櫃前法說會。根據該公司興櫃公開說明書指出，未來將持續發展金融產品平台，提供保險、信用卡申辦以及貸款服務資訊，創造支付以外的附加價值服務。

LINE Pay獲利能力轉佳，年報顯示，該公司從2018年每股淨損7.81元，至2022年每股稅後純益高達8.04元，虧轉盈最重要的關鍵時間點為2020～2021年，該公司指出，受惠於新冠疫情帶動零接觸支付快速普及，一年間行動支付的接受度和滲透率快速成長。接下來的一年，則是迎來用戶大成長，2022年手續費營收，較前一年（2021）大幅成長8成，成長幅度遠高於金融推廣合作業務（年增率12.93％）。

以2023年上半年的財報來看，連加網路（LINE Pay）營收為21.98億元，稅後純益為2.32億元，每股稅後純益為3.94元。

●微矽電子（8162）昨（22）日舉行上市前業績發表會，該公司提供半導體測試、晶圓薄化與半導體封裝的整合性服務，並且專注於電源效率相關的功率元件與電源管理晶片（PMIC）加工，董事長張秉堂表示，公司近年投入第三代半導體氮化鎵（GaN）與碳化矽（SiC）的測試、薄化與切割技術，該公司竹南擴產將可望在第二季投入量產，今年在半導體產業回升及新產能帶動下，市場看好該公司今年營運成長可期。

●敦吉（2459）自結去年合併營收74.2億元，稅後淨利為6.02億元，年增5.06％，每股EPS為5.46元，創新高，若排除子公司匯回股利課稅影響，實際EPS為6.58元。展望今年，敦吉持續投資5G NR/6G通訊及Wi-Fi 6E/7等新技術量測能量。

●台灣電競賽事龍頭鍇睿國際啟動IPO計畫，19日以每股50元完成1億元現增案，引進寬宏藝術（6596）、識富天使會等策略投資人，規劃2024年第四季登錄興櫃，目標2025年上櫃掛牌，成為休閒運動類生力軍，也將是亞洲首家結合電競賽事及格鬥拳擊業務進入資本市場的企業。

鍇睿增資後資本額為1.15億元，營運項目以國內外電競賽事活動為主，2023年營收逾2億元，2024年初成立格鬥拳擊職業聯盟，並預計打造專辦國內外賽事活動的電競場館，進一步延伸相關課程等，全年營收將挑戰翻倍成長至4億元。

法人估，電競、格鬥賽事與活動行銷毛利率約30％，格鬥延伸課程更高可達40％～50％。

●藥華藥（6446）宣布，旗下創新長效型干擾素Ropeg（P1101）用於早前期原發性骨髓纖維化或低至中度風險1級的明顯原發性骨髓纖維化，正式向美國FDA申請三期臨床試驗。

利空因子：

●經濟部22日公布去年12月與全年外銷訂單統計。12月外銷訂單金額為438.1億美元，年減16％，再度翻黑，更遠低於預期。統計處預估，1月訂單金額將續減、出現二連黑。

●經濟部22日公布2023年12月外銷訂單。受全球通膨及升息效應影響，及國際間不確定因素拖累終端需求，原本預期的年末消費旺季落空，讓資訊通信、電子產品、光學器材的12月接單表現不如預期，2023年全年的資訊通信接單金額，甚至減幅達12.61％，寫史上最慘。

●大陸日前公布2023年GDP年增率5.2％成功達標，對於今年景氣前景，中華經濟研究院副院長王健全22日表示，大陸經濟結構能否成功調整仍是重點，且兩岸經貿交流緊密，若大陸GDP下滑1％，則台灣GDP將下滑0.27％～0.29％。他還呼籲政府要守住ECFA，這是兩岸和平大戰略的護城河，也是兩岸維持交流聯繫的關鍵。

●台港航空界均傳在農曆春節醞釀罷工行動。桃園市機師職業工會（下稱機師工會）22日在桃園市勞動局代表與工會律師見證下進行機師罷工投票的開票，取得合法罷工權，不排除春節前後罷工。長榮航空表示，已成立緊急應變小組應對罷工，不放棄與工會協商。

長榮機師工會22日取得合法罷工權，擬朝春節期間啟動罷工。交通部民航局表示，已升級應變小組，考量春節將近，雙方應以旅客權益為優先考量，要求24日在桃園市政府召開勞資協商前，應先就機師工會所提薪資結構等三項訴求達成共識。

●長榮航空勞資關係緊繃，資方拆彈兩頭燒，一方面長榮機師22日取得罷工權，最快農曆春節前後展開罷工，預估長榮航營收主力歐洲、美加等長程航線影響最大；另，長榮航勤企業工會預計農曆年後召開勞資會議，工會甫由勞方派首次取得過半席次，將爭取技術津貼與薪資結構改善。

●長榮航空機師一旦罷工，消費者海外旅遊行程可能被迫取，旅行社扣除已支付的必要費用後團費全額退款，回程受影響旅客由旅行社協助安排當地食宿，儘速協調班機返台，因參加旅行團旅行社的契約責任保險罷工不理賠，出團量愈多、規模愈大的旅行社損失愈大，大型旅行社損失千萬元起跳。鳳凰旅行社表示，旺季期間臨時變動航班也幾乎沒有空間，一旦發生，初估對營收影響數約達2,000萬元。

●2024年鋼市開春不平靜，繼越南河靜鋼、南韓浦項等鋼廠新年盤價意外向下，影響整體區域鋼價漲勢外，又傳出大陸地方政府傳出因財政惡化，導致基礎建設被暫停，大陸鋼鐵內需力道轉弱下，鋼鐵業憂心恐重演2022年大陸過剩鋼鐵產能低價外溢周邊國家，將拖累龍年鋼市復甦腳步。

●葉門叛軍「青年運動」持續攻擊行經紅海的商船，導致全球航運價格不斷飆漲。據海運諮詢機構Drewry數據顯示，截至1月18日該周為止，40呎標準貨櫃全球平均運費暴增23％至3,777美元，足足是一個月前的逾2倍。

海運運費飆漲不僅出現在受影響航線，也就是從中國大陸到歐洲與美國東岸，也擴及到其他路線。截至1月18日為止，從大陸到美國西岸洛杉磯港現貨市場的貨櫃平均價格攀升38％，達到3,860美元。

除了紅海危機持續延燒外，巴拿馬運河也因嚴重乾旱而限制通行船隻數量。全球兩大貿易航道運輸受阻，導致全球供應鏈承受極大壓力，航運價格跟著水漲船高。

●美國經濟數據強勁，通膨預期指標走升，加上聯準會（Fed）官員相繼唱鷹澆熄提早降息期待，22日的芝商所FedWatch工具顯示，市場已改押Fed在3月例會不會降息。

Fed訂本月30～31日召開今年首場政策會議，連續第四度按兵不動已成市場共識，如今3月降息的機率愈來愈低，交易員多改押注5月降息。

●儘管華爾街看好美國2024年經濟「軟著陸」機率升高，但素有「殖利率曲線指標之父」之稱的杜克大學教授哈維（Campbell Harvey）卻抱持悲觀看法，預測美國經濟可能於今年第一季或第二季陷入衰退。

●信評機構穆迪22日把2024年亞太區主權信用品質展望列為「負向」，理由是中國經濟放緩、融資緊縮和地緣政治風險等拖累。

中國經濟在新冠疫後復甦速度未如專家預期，第四季國內生產毛額（GDP）年增5.2％，低於市場預估5.3％。穆迪15日發表報告，預測中國今明兩年實質GDP成長率，從2014年到2023年之間均值6％，放緩至4％。

●大陸房市風暴未解，國際投行摩根大通最新研報看法謹慎，預計今年房市銷售、新開工和竣工量仍將下跌10％。摩通指出，大陸房地產行業結構性下滑的趨勢不會改變，官方力推的「城中村改造」雖有助於緩解低迷氣氛，但刺激銷售的效果有限。

●路透報導，松下集團（Panasonic）執行長楠見雄規表示，集團必須專注於提高其電動車電池業務的生產力。在主要市場需求降溫的情況下，松下恐會推遲其在北美第三家電池工廠的建造時間。

●風光無限的大陸電動車電池龍頭「寧王」寧德時代，因行業產能過剩、新能源車企陸續投入電池市場，正面臨市場「去寧王化」風險。反映在資本市場上，截至目前，該公司股價已從2021年底的最高點跌近6成，市值蒸發規模已逼近人民幣（下同）兆元。

●中國企業與產業鏈正主導全球動力電池市場，美國近期加大打擊中國電池產業，卻影響韓企經營。韓國汽車與電池巨頭近期呼籲美國政府，部分原材料難避開向中國採購，勿因此直接排除補貼，應設置寬限期讓企業足以應對。

●美德醫療-DR（9103）因防疫題材成為多空交戰股，近日股價波動較大，22日應主管機關要求，公布原上市地已公開財務，2023年上半年每股純損0.983美分，法人預期全年應難擺脫虧損。