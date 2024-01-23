0123群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深 度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

（1）美股在強什麼？

－資訊科技類股獨領風騷，通訊服務維持熱度，非核心消費開始轉強

－已公布的企業財報表現不理想，展望也不佳

－AI樂觀、本益比應是支撐漲勢主因

－美國12月領先指標，最大的正面貢獻是股價上漲（0.2%），最大的負面因素是ISM新訂單（-0.18%）。

－本週日銀、歐央利率會議，下週聯準會FOMC會議，債市提前觀望

－匯市會先反映先開會的央行決議或談話

（2）我等著你回來

－經濟部週一（1/22日）公布外銷訂單統計，受到通膨及升息效應影響，2023年12月外銷訂單438.1億美元，月減13.5%、年減16%；2023年全年5610.4億美元，年減15.9%。

－經濟部預期，2024年1月整體外銷訂單金額將呈現月減。1月份，按家數計算之動向指數為43.7，按接單金額計算之動向指數則為46.5。

－台灣失業率

主計總處週一（1/22日）公布2023年12月失業率為3.33%，較上月下降0.01%；2023年全年失業率平均為3.48%，年降0.19%，寫下23年新低紀錄。

－台積電法說會23年Q4達財測高標。

23年美元營收≒預期，毛利率>預期

24年美元營收>預期

24年資本資出中值300億美元>預期

27年AI佔比17~19%>預期

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。