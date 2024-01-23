蔡正華｜半導體供應鏈果然上漲 年前搶紅包看AI族群

隨著台積電的業績與展望相繼優於預期，1月19日指數出現跳空向上的紅K棒，日K線出現日級別日出訊號（當日高點越過前一日高點，同時收盤收高），短期行情由空翻多，而週一持續上漲。若以週K線來看，上週的週K線收出長下影線，儘管未能一舉週日出，但因收在相對高位，本週只要週五收盤收在17682點之上，則週級別日出訊號就會成型，中期行情翻多機率持續增加。當然若年前就能越過17,956點，則代表第1季行情欲小不易，更要把握。

上週五表態的AI人工智慧供應鏈，週一持續上攻，盤面出現了漲勢擴大的現象；而目前由於AI產業仍是今年能見度較高的產業，故資金持續回補AI相關股票，其中看好的指標股－廣達、緯創、技嘉週一股價再攻，同屬AI伺服器代工的英業達、神達、仁寶等股價隨之上漲，而散熱、PCB、機殼、導軌、電源供應器，板卡等相關供應鏈，股價也相繼轉強。上週提到這一波有股票先攻高的AI次族群，後續機會較大，果然如散熱的奇鋐，週一股價再創新高，而相關的雙鴻、建準等，週一股價也大漲，後續觀察如PCB的金像電、銅箔基板的台光電、台燿、承接美超微AI伺服器委外訂單的華泰等，股價能否進一步攻高！股價能夠越過去年第3季高點的AI股越多，市場對AI股的認同度越高，年前要搶紅包行情也就看AI。

這次AI伺服器供應鏈能如此強勢，與美超微展望轉趨樂觀有關，其近日上修了第2季（2023年10-12月）財測，預估第2季營收將介於36至36.5億美元、而非一般公認會計原則（Non-GAAP）每股盈餘介於5.40~5.50美元，雙雙優於預期。如此優異的成績激勵了美超微的股價上週五單日上漲逾35％！這當然激勵了AI股。而與AI需求息息相關的，還有先前看好的半導體供應鏈。受惠於AI晶片需求龐大，先進封裝CoWoS產能供不應求，相關設備的萬潤、辛耘、弘塑、志聖、均華等股價果然持續上攻，後續仍值得追蹤。

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