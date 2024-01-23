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新疆阿克蘇地區烏什縣 今晨發生7.1級地震

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中國新疆西北部阿克蘇地區烏什縣鄰近鄰國吉爾吉斯地區，今日（23）凌晨2點09分發生規模7.1、深度僅22公里的極淺層強震，除了附近的大城烏魯木齊，包含中亞國家烏茲別克，甚至印度都有感受到地震的威力。

根據中國地震台資料，後續還發生至少5起規模4以上地震，雖然戶外氣溫將近零下10度，但不少民眾都表示不敢回到屋內。另外前一日（22）凌晨中國雲南也發生土石流事故，造成至少47人被活埋、9人死亡，目前研判可能和當地開採煤礦有關，中國領導人習近平也緊急指示，要求全力搜救。

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