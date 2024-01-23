川普聲勢漲 概念股齊揚 DWAC暴漲88％

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共和黨籍佛羅里達州州長迪桑堤斯（Ron DeSantis）於21日宣布退出總統大選，改為替前總統川普（Donald Trump）背書，帶動川普概念股22日大漲，Digital World Acquisition（DWAC）狂漲88％，來到19個月來的新高。

迪桑堤斯21日在社交平台X發布影片，宣布將退出共和黨總統初選，並支持前總統川普重返白宮，在其退選後，共和黨內足以和川普抗衡的對手，只剩下前美國駐聯合國大使海利（Nikki Hayley），由於川普更加勝券在握，投資人因而大舉湧入川普概念股。

此前同意與川普的媒體公司合併的DWAC周一飆漲88％，寫下2021年10月以來的最大單日漲幅，近六個交易日的漲幅超過200％，股價達2022年5月以來的最高。

除DWAC外，其他川普概念股也一同勁揚。曾與川普媒體和科技集團合作的加拿大線上影音平台Rumble狂飆36％，曾協助川普競選的軟體公司Phunware則漲42％。

川普於2021年自創社群媒體平台「真實社群」（Truth Social），並透過DWAC上市，然而因面臨多次延誤，DWAC的股價持續陷於頹勢。不過，該公司於上個月表示，預計最快將於今年第一季完成合併。

加拿大投資公司Accelerate執行長克利默科（Julian Klymochko）對此表示，市場已「徹底瘋狂」，目前DWAC的股價意味著過高估值，但並非反應「真實社群」的基本價值。