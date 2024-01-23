尋找「時代印記」 圓山大飯店徵歷史圖片

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為推動飯店文化資產的保存與維護，重新恢復圓山百年金龍的昔日原貌，善盡典藏文物及歷史教育的責任，圓山大飯店舉辦「尋找『圓山大飯店的時代印記』歷史圖片」徵集活動，邀請民眾分享及提供過去到訪圓山生活紀錄，藉由蒐羅早期各種具歷史意義與文化價值的圖片與文字資料，建立圓山珍貴的影像寶庫，以做為全民共享的文化資產。即日起至113年2月29日止，凡投稿圖片經錄選者，將獲得圓山大飯店現金禮券3,000元，圓山飯店歡迎民眾踴躍參與，一同見證圓山的當前與此刻。

圓山大飯店原址最早追溯清朝同治時期（約1871年）為劍潭古寺，後歷經1901年日本時期「台灣神社」、1951年台灣大飯店、1952年圓山大飯店，到1973年14層宮殿式建築正式落成。圓山不只是一家國家飯店，也是近代台灣重要的文化地標與歷史場域，隨著時間更迭與人事物轉換，也積累了超過百年的記憶。

圓山飯店本次徵集活動係以「1901~1980圓山歷史記憶」為主題，希望透過圖片徵集及文字紀錄，尋找不同時期的圓山風華，重新感受每個重要且珍貴時刻，進而傳承圓山歷史之美。

請參與民眾提供相紙之彩色、黑白照片，或數位檔案等類型、形式、尺寸大小及數量不拘；並附上相關文字說明50-200字。數位檔案以電子郵件傳送至[email protected]，紙本則郵寄至104427台北市中山區中山北路四段一號（圓山大飯店公關部收），並請附上寄件人基本資料，同時備註參加：尋找「圓山大飯店的時代印記」歷史圖片徵集活動。獲選名單將於活動收件截止日後1個月，擇期公布

於圓山飯店官方網站。