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王思偉戴寶璣表 彰顯女王範

闖蕩紐約巴黎 置身「名模生死鬥」現實版

  • 中國時報
伊林超模王思偉受邀拍攝寶璣時尚專題，名表上身、貴氣逼人。圖／JOJ PHOTO攝‧企畫／中時時尚‧服裝提供／FENDI‧梳化／任犀
伊林超模王思偉受邀拍攝寶璣時尚專題，名表上身、貴氣逼人。圖／JOJ PHOTO攝‧企畫／中時時尚‧服裝提供／FENDI‧梳化／任犀

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王思偉近幾年進軍國際伸展台，工作重心在紐約、巴黎，但對台灣時尚圈仍無法忘情，佩戴寶璣那不勒斯珠寶表，展現女王風範。圖／JOJ PHOTO攝‧企畫／中時時尚‧服裝提供／PRADA‧梳化／任犀
王思偉近幾年進軍國際伸展台，工作重心在紐約、巴黎，但對台灣時尚圈仍無法忘情，佩戴寶璣那不勒斯珠寶表，展現女王風範。圖／JOJ PHOTO攝‧企畫／中時時尚‧服裝提供／PRADA‧梳化／任犀

【中國時報 陶福媛】被時尚圈譽為「仙女系超模」的王思偉，擁有精緻秀氣的五官和神祕氣質，近幾年積極朝國際伸展台發展，長年旅居巴黎、紐約，一年至少有4個月在國外。日前王思偉為了台灣總統大選特別返台投票，本報這才有機會邀請她進棚拍攝寶璣（Breguet）時尚專題，她佩戴了兩款以那不勒斯王后為名的Reine de Naples系列珠寶表，名表上身、貴氣逼人，展現女王風範。

個性獨立耐磨吃苦

近幾年，王思偉的工作重心已逐漸移往國外，但她對台灣時尚圈還是有感情，一直割捨不下，只要台灣有工作機會，在條件許可的情況下她仍會想辦法回來，就怕台灣時尚圈會忘了她，「我這次還特別回來投票，就知道我很戀家啊！」

外型高䠷纖瘦的王思偉看似柔弱嬌貴，說起話來輕聲細語，但其實她的個性不僅獨立，且耐磨吃苦，這些年一個人獨自在紐約、巴黎闖蕩，置身現實版的「名模生死鬥」中，王思偉早已練就一身膽識，在異鄉結交了不少摯友，也在工作上遇到不少貴人，逐漸習慣旅居異鄉的生活。

「我可以獨處，一個人也可以過得很好，也可以拓展人際關係，融入人群。」王思偉笑說，也許就是這樣溫柔似水、低調不張揚的好個性，讓她擁有好人緣，去年的耶誕假期她人在紐約，紐約的朋友邀她到家中吃火鍋過節，在異鄉和一群朋友歡度耶誕，氛氛更濃，十分難忘。

拿破崙妹愛機械表

王思偉佩戴的寶璣那不勒斯Reine de Naples系列珠寶表，是一款充滿王后風範的腕表，經典的橢圓形表殼和寶璣數字，細緻簡約的大明火琺瑯表盤，在6點鐘位置鑲嵌一顆鑽石或彩色寶石，風格優雅時尚。

寶璣那不勒斯Reine de Naples系列珠寶表，源自拿破崙的妹妹、那不勒斯王后卡羅琳繆拉（Caroline Murat），她畢生熱愛藝術文化，且對機械鐘表十分感興趣，因此寶璣先生（Abraham-Louis Breguet）在1810年特別為她打造一款可佩戴在手腕的懷表，且是世上第一只腕表。

寶璣那不勒斯Reine de Naples 8918系列珠寶表，黑面款127萬2000元。圖／Breguet提供
寶璣那不勒斯Reine de Naples 8918系列珠寶表，黑面款127萬2000元。圖／Breguet提供
寶璣那不勒斯Reine de Naples 8918系列珠寶表，灰面款123萬6000元。圖／Breguet提供
寶璣那不勒斯Reine de Naples 8918系列珠寶表，灰面款123萬6000元。圖／Breguet提供
寶璣那不勒斯Reine de Naples 8918系列珠寶表，粉紅色表帶款123萬6000元。圖／Breguet提供
寶璣那不勒斯Reine de Naples 8918系列珠寶表，粉紅色表帶款123萬6000元。圖／Breguet提供
寶璣那不勒斯Reine de Naples 8918系列珠寶表，白色表帶款135萬5000元。圖／Breguet提供
寶璣那不勒斯Reine de Naples 8918系列珠寶表，白色表帶款135萬5000元。圖／Breguet提供

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