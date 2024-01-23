《科技》元月下旬電視面板報價止跌 32吋漲1美元

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【時報記者莊丙農台北報導】集邦公布1月下旬面板報價，面板廠透過減產與歲修計畫，TV面板多數止穩持平，32吋率先上揚1美元；MNT、NB多數也維持持平表現，NB面板中，15.6吋小跌0.1美元。

TrendForce研究副總范博毓指出，觀察部分大陸品牌客戶針對3-4月份的北美退稅季的備貨需求開始增強，加上偏光板上游受月初日本能登地震影響出現供貨不順的問題，都開始讓TV面板價格出現止穩的空間。因此目前預期1月份電視面板價格的走勢上，32吋可望率先上漲1美元，43吋至75吋則全面出現止跌持平。

MNT進入1月後，雖然進入需求淡季，但因為緊接著2月就是中國農曆新年，所以面板廠除了安排減產以及歲修計畫外，也鼓勵客戶提前備貨，目前觀察1月份後段產能部分已經沒有太多加單空間。加上偏光板上游材料短缺問題也會影響一部分的VA面板，因此目前1月份Monitor面板價格走勢上，主流尺寸如21.5吋，23.8吋，27吋的面板模組預期將全面止跌，Open Cell面板則預期仍有下跌0.1~0.2美元的空間。

NB面板在進入2024年第1季後，因為部分客戶在去年底已經增加不少備貨，因此第1季需求明顯減弱。品牌客戶要求面板廠調降面板價格，面板廠的姿態也較軟，因此面板價格仍有下跌的壓力。目前觀察1月份NB面板價格走勢，16：10機種因為單價較高，仍有持續收斂與16：9機種價差的空間，因此14吋16：10機種預期下跌0.2美元，16吋16：10機種預期下跌0.3美元，跌幅較大。16：9的IPS主流機種預期下跌0.1美元，16：9的TN機種則保持持平態勢。