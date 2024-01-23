《經濟》陳建仁接見美台商會 盼支持解決雙重課稅問題

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【時報記者林資傑台北報導】行政院長陳建仁22日接見美國台灣商業協會（USTBC）訪團，表示將持續健全投資環境，為促進雙向投資，盼與美方儘速解決雙重課稅問題，希望USTBC持續協助向美國政府表達此議題重要性，並給予台灣大力支持，共同使台美經貿關係創下新里程碑。

陳建仁首先竭誠歡迎「柯拉克科技外交研究院」主席柯拉克（Keith Krach）率領USTBC訪團的企業代表來台，此次成員涵蓋高科技、能源及金融產業，顯示美商重視台灣市場及深化與台企合作關係，並對半年內二度訪台的柯拉克表達感謝。

陳建仁強調，過去3年面對國際經貿環境與國際情勢巨變，台灣平均經濟成長率仍高於全球平均，向世界展現台灣力量與韌性，備受世界肯定。政府未來會持續投入預算強化國內產業及投資環境，強化台灣經濟韌性，並持續致力吸引全球投資台灣。

陳建仁表示，台灣和美國無論在雙邊貿易或投資領域都有顯著成長。根據美國商務部數據，2023年前11月美國為台灣第2大貿易夥伴、台灣為美國第8大貿易夥伴，雙邊貿易額達1335億美元。投資方面，美國是台灣第3大外資來源國，也是台灣主要尖端科技技術來源。

台美透過雙向投資強化合作，尤其在半導體、AI及電動車等關鍵領域。台積電赴美擴大投資後，亦成功帶動周邊供應鏈廠商共同赴美，如聯發科投資IC設計中心等，美商Google、Amazon、美光等公司亦持續加碼投資台灣，肯定台灣是安全可靠的投資地點。

陳建仁指出，為促進雙向投資，台灣政府期盼與美方儘速解決雙重課稅問題，美國聯邦眾議院歲計委員會日前通過包括避免台美雙重課稅在內的稅收協議，希望USTBC持續協助表達此議題重要性，可增加美商資金運用及降低稅務風險，為雙方產業及人才交流創造利基。

陳建仁表示，「台美21世紀貿易倡議」已於去年6月簽署首批協定，正就協定中其他議題進行磋商。雙方將繼續在經濟繁榮夥伴對話（EPPD）、科技貿易暨投資合作架構（TTIC）等平台針對多元議題加強合作，這些深化經貿制度往來的機制，均有助強化台美經濟夥伴關係。