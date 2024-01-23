知名主持人陳鴻日前有機會訪問道大專時期教授英文的郝碧蓮老師，陳鴻表示，從早期的師生關係到學校同事，很難得能再續前緣一起攜手為母校「明新科大」繼續效力。新春新氣象象徵明新科大新的開始。新任董事長郝碧蓮十分謙遜的表示，希望在大家的指導支持下帶領明新再創高峰。

連李宗盛也懷念的手桿水餃小吃店

國立教育廣播電台「阿鴻的養生廚房」，陳鴻特別邀請明新科技大學第17屆新任董事長郝碧蓮老師在節目中為了推廣「食農教育」介紹新豐鄉在地美食，聊起四十年前的陳年往事，所謂一地方ㄧ特色，記得她在明新任教的時期當時的新豐鄉真的不像現在熱鬧的榮景，放眼望去的黃土高原店家不多，其中在新豐火車站前有一家「康莊小吃店」早期單憑手工水餃跟滷味成為在地方物至今仍令人懷念，因靠近營區這家店成了阿兵哥的甜蜜記憶，其中郝董事長特別推薦鹽酥蝦，康莊豆腐、客家鹹湯圓、白斬土雞肉還有鍋氣十足的外省炒麵都是熱門的菜色，當年從一家平房小店發展成為新豐最具代表性的人氣餐廳，新竹工業區的大老闆小職員與日籍工程師是長年的主客之一，其中多有畢業返鄉學生與返國工程師專程回來品嚐者，也是明新校友資深歌手李宗盛大哥即是這家店的老主顧，好吃不過家常菜，像我們曾經吃過那種純樸簡單的幸福滋味，成為我們回到新豐鄉一觸即發的鄉愁，再尋來回味的人不在少數。用「味道認識週遭」在康莊小吃這裡吃飯真的很有過年的感覺。

女強人不一定要像女漢子

在世間要相信有愛，善良才會遇見善良。節目過程中郝碧蓮董事長特別主動關心陳鴻視網膜剝離恢復的情況並鼓勵阿鴻一定要開開心心。陳鴻表示：越柔軟謙卑的人能領受到更多祝福，「像大地之母的慈愛」這是我對郝董事長的印象。郝董事長是一位謙卑又親和有別於一般位高權重的領導人，正如郝董事長的老長官曾任行政院新聞局副局長戴瑞明稱讚她是一位正直、認真、有方向感的人。融入慈悲善良可以在管理中去感召更多老師學生，她不斷的提到一定要相信有愛可以幫助快樂學，當善良遇見善良願世界溫柔以待的最高境界。節目中特別分享她自己的床頭詩「不管怎樣，總是要將你所擁有最好的東西獻給世界。」來自諾貝爾和平獎得主德蕾莎修女的一段話跟大家一起共勉。

人生的挑戰有很多不同的選擇，在女力的時代，女性領導人擅用情商發揮影響力帶領團隊贏得最佳成績。明新科大近六十年來的第一位女董事長郝碧蓮來自於政治世家，尊翁 郝立緒先生為黨國元老國大代表也是明新科大的創校人，郝碧蓮畢業於政大政治系，負笈美國哈佛大學及南加州大學，均獲政治碩士學位。陳鴻特別好奇為什麼郝老師沒有選擇從政或參與政治卻一心投入教育與文化出版事業，郝董事長很直白的說：「從政一定要夠狠。」尤其在過去保守的沙文主義之下女性要為民服務並不是只能選擇要做一個很棒的人，我是要讓每個人都很棒！因此她創辦了「立緒出版社」發行很多勵志文學與哲學相關的優良書籍，她說：世界很大我們都不要給自己設限，用喜悅的態度接納一張一張的考卷，不要看輕自己在這個世界的作用，享受畫畫的真實觸感與從無到有的過程，這個部分是AI永遠無法取代的。生為明新創校一甲子以來第一位女董事長，郝董談到她的治校理念很謙卑的表示，她希望能夠提供給教職員一個更自由、更能發揮自己的場所，新的一年，希望大家身上的捆龍索都解開，能夠飛龍在天，大家都能夠發揮自己的潛力做自己，勇敢的發揮自己的專業，且更加照顧學生，也讓全球更多人知道明新科大是一個有良好的傳統，即能夠照顧學生的好學校。

郝碧蓮董事長對陳鴻十分肯定，不斷的說你真的很棒，明新科技大學主要是培育科技人才為主工業報國，亦是半導體人才培育基地，陳鴻能榮獲明新科大的傑出校友，學的是機械工程卻可以將美食文化成為跨界多元視域下的東南亞華人文化及共通語言，藉由「阿鴻上菜」品牌魅力的經驗迎接自媒體時代如何從傳播到互播的轉變，從零到解鎖無限可能在於創意的思考模式，用創意打開夢想的開關用創意翻轉人生！