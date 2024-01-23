新疆烏什縣規模7.1地震！最新傷亡曝光 陸啟動應變機制

據中國地震台網23日速報消息，中國地震台網正式測定：1月23日02時09分，在新疆阿克蘇地區烏什縣(北緯41.26度，東經78.63度)發生規模7.1地震，震源深度22公里。 據大陸央視新聞用戶端消息，截至今天6時，距離震中26公里的克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿合奇縣庫蘭薩日克鄉3人受傷，已及時送往醫院救治；烏什縣暫未接到人員傷亡報告。目前，自治區已啟動地震應急二級響應，應急、地震、交通等部門人員趕赴現場，指導抗震救災工作。

據@中國地震台網速報 介紹，震中5公里範圍內平均海拔約3048米，震中20公里範圍內人口極其稀少。震央距阿合奇縣41公里、距烏什縣50公里、距柯坪縣92公里、距溫宿縣134公里、距阿克蘇市135公里，距烏魯木齊市790公里。 根據中國地震台網速報目錄，震中周邊200公里內近5年來發生3級以上地震共166次，最大地震是本次地震。 地震發生後，按照國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部部署，中國地震局立即啟動應急回應服務。中國地震局部署中國地震台網中心會同有關單位強化震情監視跟蹤與會商研判，調度新疆維吾爾自治區地震局派出首批15人現場工作隊連夜趕赴震區，開展災情調查、應急流動觀測和地震趨勢研判等工作。 大陸央視新聞用戶端消息，國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部啟動地震三級應急回應，派出工作組趕赴震區指導抗震救災工作。 大陸國家消防救援局調派國家綜合性消防救援力量增援震區。目前，新疆維吾爾自治區消防救援總隊41車、192人、3頭搜救犬趕赴現場，新疆消防救援總隊2支重型、5支輕型地震救援隊、7支機動隊伍共710人開展集結，新疆森林消防總隊500人、112車、4頭搜救犬已集結，隨時做好出動準備。西藏、甘肅消防救援總隊地震救援隊已按預案開展集結。受災情況正在核實中。 截至目前，阿克蘇支隊趕赴震中的消防救援隊伍13車60人已對烏什縣縣城及亞曼蘇鄉的5個村120戶進行排查，疏散遇險群眾90人，排險排障36起。 1月23日凌晨，大陸國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部根據地方救災需要，會同國家糧食和物資儲備局向新疆維吾爾自治區阿克蘇地區烏什縣緊急調撥棉帳篷1000頂、棉大衣（防寒服）5000件、棉被5000床、棉褥5000床、折疊床5000張、取暖爐1000個，全力支援當地做好抗震救災和受災群眾轉移安置等保障工作。 發生地震後，新疆鐵路部門立即啟動應急預案，對受地震影響區段線路進行封鎖，緊急叫停正在該區段運行的旅客列車，組織人員對鐵路線路、橋樑、信號設備、站房等設施設備進行全面檢查。截至目前，受地震影響的列車共計27趟。新疆鐵路部門提醒廣大旅客，可通過12306鐵路客服平台或關注「新疆鐵路」官方微博、微信，車站電子顯示幕、廣播、公告及時瞭解列車運行情況，合理安排行程。 地震造成周邊震感非常強烈，阿克蘇、阿圖什、喀什、伊犁、庫爾勒、克拉瑪依等地震感強烈，烏魯木齊有震感報告。本次地震周邊20公里內的村莊有拜什阿爾薩克、紅溝、台克其貝希、賽斯克鐵克能貝希、白勒爾、巴勒的爾麻紮，20公里內無鄉鎮駐地分布，50公里內的鄉鎮有亞曼蘇柯爾克孜族鄉、奧特貝希鄉。此次強震之後，2時14分、2時42分、2時50分烏什縣附近先後又發生4.5級、5.2級和4.6級餘震。此外，2時16分、2時32分，新疆克孜勒蘇州阿合奇縣先後發生3.3級和4.5級地震。 對震央附近電力供應造成影響，國網阿克蘇供電公司啟動應急響應，開展主配網設備排查，目前烏什縣各鄉鎮基本恢復供電，現場正在進行恢復工作，暫無人員、設備受損情況的報告，烏什縣有部分房屋、圍牆出現裂縫。 截至3時44分，消防救援人員趕到離震中最近的烏什縣亞曼蘇鄉（約39公里）排查，看到房屋有輕微裂縫，沒有倒損，截至目前沒有接到人員傷亡情況。 地震發生後，當地英阿特邊境派出所接到群眾報警求助，經搜救，5點50分左右，成功在英阿特村救出一名受傷村民。