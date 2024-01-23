00919人氣旺！第五檔受益人逾50萬台股ETF出現

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受益人數破50萬的台股ETF再添一檔！據2024年1月19日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人最新一周增加15萬1,852人，連續8周創高，今年來短短14個統計日共增加34萬8,172人，總受益人也從去年底的607萬628人來到641萬8,800人，其中，穩定高配息的群益台灣精選高息ETF（00919）最新一周人數突破50萬大關，來到50萬1,336人，成為第五檔受益人超過50萬的台股ETF。

法人指出，00919自成立以來共配息三次，前兩次配息金額皆為0.54元，而且皆已完成填息，而第三次在去年12月除息，更是上調的配息金額到0.55元，呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，因此深受投資人青睞。

進一步觀察，上周56檔台股ETF中，有41檔受益人都是淨增加，其中以00929、0056、00919、00927、00878、0050增加萬人以上相對表現佳。整體來看，前5名清一色都是高息型，顯示出台股高息ETF人氣持續暢旺。

群益投信表示，ETF指數型商品的特性在於投資組合最透明，且主要採取被動式操作，尋求貼近指數表現的報酬，更能掌握市場趨勢，特別適合希望看對大盤趨勢就能參與獲利的投資人，不用煩惱該選那一支股票，也不用費心考慮要投那一檔基金，省去投資人許多麻煩，只要看好未來行情走勢，都是投資良機。

以台股來說，建議可留意訴求精選高息、能為投資人帶來穩健收益的台股高息ETF投資契機。目前市面上共有17檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，攤開台股歷史，正報酬的年度遠勝負報酬，亦即台股長期呈現多頭趨勢，因此若在大盤跌時進場佈局，會加速突顯低廉的投資成本，獲得的潛在收益預期將更大，整體而言，選後將回歸基本面表現。市場高度關注的聯準會政策，將隨著CPI、PPI趨勢向下的過程中，可望期待降息來臨。大盤在選後仍將進行區間震盪整理，可伺機等待大盤回檔之際，建議可採取逢低買進策略。