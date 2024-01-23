貓奴必訪！綠舞飯店推出「擼らら Sweets森友會」一泊二食專案

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貓奴們快衝宜蘭！位於宜蘭五結的綠舞國際觀光飯店全新品牌「擼らら Sweets」貓咪甜點店日前正式開幕，除了有美味甜點及飲品，還有眾多可愛貓咪撒嬌互動超療癒。自即日起至6月30日推出「擼らら Sweets森友會」一泊二食住房專案，四人入住平均每人只要2,897元起。美味的晚餐可讓整趟旅遊點綴加分，舞饌日式料理品嘗每套2,380元+10％起Omakase無菜單料理，道道精彩的菜色來自當季產物及主廚巧思手藝，也可依客人預算需求客製化設計菜單享受舌尖饗宴。

綠舞飯店國際觀光飯店推出「擼らら Sweets森友會」一泊二食住房專案，四人入住平均每人只要2,897元起。多人出遊首推check in全新「漓」極景家庭套房，六人住宿空間無論是家族出遊或是一群好友旅行，都可在寬敞空間團聚住宿。

入住搶先體驗擼らら Sweets被貓咪們包圍的幸福感及品嘗下午茶甜點、餵食園區的可愛動物們、換穿經典浴衣或動漫Cosplay服飾 (每位價值699元)暢遊5.7公頃日式主題園區及翌日自助早餐；三天兩夜專案再加贈每房一位忍者之森體驗(每位價值899元) 小朋友化身小小忍者參加有趣闖關遊戲留下美好回憶。

新開幕的貓咪甜點店「擼らら Sweets」位處綠舞日式主題園區售票處旁，免入園每人只要低消300元起即可入場擼貓。擼らら Sweets吸睛外觀以粉色小木屋打造夢幻甜點店形象，讓旅客在店外就先消耗一波相機底片美照拍不停！店內共有例曼赤肯、小步舞曲、英國長毛、英國短毛及米克斯等不同品種貓咪，作為可愛的貓店長與客人互動，換上襪套即可進入寬敞貓咪生活空間，享受與貓咪們無拘無束玩耍互動及打卡拍攝萌照。

蒞臨擼らら Sweets店內消費與萌翻貓咪們互動玩樂，客人也可在周邊商品區購買紀念品或逗貓棒跟貓咪玩耍。圖/綠舞國際觀光飯店提供

除了沙發座位區，客人可隨處以坐墊及小茶几享用甜點與貓咪近距離接觸，也可在種類繁多周邊商品區購買紀念品或逗貓棒跟貓咪玩耍。擼らら Sweets主打甜點首推千層蛋糕，層層堆疊加上清爽鮮奶油每一口都蛋香十足，無論是濃郁巧克力、滿滿堅果香氣的開心果或酸甜百香果都各有支持者；還有超Q的貓爪造型馬卡龍，好拍又好吃的馬卡龍絕對是甜點控的最愛；飲料推薦必點以埃及神話貓首人身女神為創意的「女神芭絲特」貓咪造型馬林糖搭配拿鐵享用甜而不膩，快來搶先打卡最萌貓咪甜點店吧！

有最美親子飯店稱譽的綠舞國際觀光飯店設置多種不同房型供旅人選擇，全新推出可供6人入住的「漓」極景家庭套房，延續綠舞日系簡約與摩登房型設計，上下兩層樓中樓附有二房二衛共40坪規格空間及完善機能，房內共有三張大雙人床及超大浴缸完美符合親子族群需求，提供舒適自在的入住體驗。「漓」極景家庭套房也位處旅客最喜愛的高樓層房型，可坐在戶外沙發放空聊天遠眺龜山島海景，將整個園區美景盡收眼底，好不愜意。

6人入住的「漓」極景家庭套房，二房二衛共 40 坪規格空間及完善機能，提供家庭出遊新選擇。圖/綠舞國際觀光飯店提供

正值冬季出遊時刻，暢玩一天後最適合浸泡風呂裸湯享受綠舞獨家精油湯池放鬆身心靈。除了小孩的豐富設施，綠舞飯店也專為16歲以上旅客引進虛擬高爾夫新設施，透過虛擬實境裝置可切換多種模式及場景，初學者亦可切換練習場模式輕鬆享受揮桿擊球樂趣，住客體驗優惠每場三人體驗一小時700元。

看好現代人運動休閒龐大市場，近年致力於多元化經營的綠舞國際觀光飯店旗下全新推出皮拉提斯運動品牌「Renee's Choice The Elegance of Pilates」，座落於交通便捷的台北大直，距離文湖線劍南路捷運站只要步行5分鐘。Renee's Choice提供一對一或小班制的團體課程選項，透過教練專業指導提供器械或墊上皮拉提斯及嬋柔課程，幫助達到雕塑身體線條、訓練平衡感、增加柔韌性，並且有效矯正姿勢、改善腰酸背痛的問題。

綠舞飯店旗下全新皮拉提斯品牌「Renee's Choice The Elegance of Pilates」正式開幕，住客享一對一器械皮拉提斯或嬋柔體驗優惠。圖/綠舞國際觀光飯店提供

歡慶開幕，提供獨家優惠供房客搶先體驗皮拉提斯及嬋柔運動的魅力，於預訂官網住房專案，雙人房享699元一對一器械皮拉提斯體驗優惠乙堂(原價2,400元);入住四人房或Villa房型享899元一對一器械嬋柔體驗優惠乙堂(原價2,700元)每堂課程為一小時，優惠期限將於2月1日至6月30日止，國定假日不適用。

另外，飯店推出一對一器械皮拉提斯體驗價每堂只要999元(原價2,400元)；另有團體墊上體驗課每堂為一小時只要300元(原價600元)，另加贈INBODY免費體驗乙次。由專業教練帶領體驗整合有氧、柔軟度及肌肉伸展，幫忙碌的現代人減壓放鬆及找回身體的平衡。Renee's Choice預約專線： 0911-587802。官網：https://www.dwsresort.com.tw/、服務專線：(03)9603-808