《商情》期金回跌；原油反彈逾2%；BDI續揚；期銅微跌；豆油漲2.7%

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時報-商情早報

1.預期Fed降息下降，周一紐約期金回跌。

2.LME:01/22期銅收8345.50美元/公噸，跌5.50美元。

3.NYMEX:3月輕質原油漲1.51美元，每桶為74.76美元。

4.西德州原油上漲1.57美元，每桶為75.26美元。

5.01/22BDI運費指數為1518.00。

6.SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3持平。

7.NYCE:3月棉花漲0.88美分，每磅為84.83美分。

8.CBOT:3月黃豆粉跌0.70美元，每公噸為355.80美元。

9.01/22TRJ-CRB上漲1.57，為266.95。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸133.62美元，跌0.34美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-預期Fed降息下降，周一紐約期金回跌；由於投資者對於美國聯準會(Fed)3月降息的期望下降，加上美股飆升，進一步抑制黃金的避險買盤，令金價下跌；終場收盤報價，2月黃金跌7.10美元，報2022.20美元；3月白銀跌0.41美元；4月白金跌4.00美元；3月鈀金跌8.20美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-需求前景疲軟，期銅微跌；因投資者關注需求前景不佳，尤其是全球最大金屬消費國中國，主要的房地產市場正以幾十年來最快的速度衰退，致倫敦(LME)銅價下滑，但由於倫敦金屬交易所(LME)銅庫存下降，以及美元走軟提供了支撐，則限制了銅價跌幅。終場周一指標期銅下跌5.5美元；期錫上漲319美元；期鎳下跌29美元；期鋅下跌5.5美元；期鋁下跌7美元；期鉛上漲19美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-供應受擾，周一美國原油期貨反彈逾2%；因烏克蘭無人機襲擊了俄羅斯諾瓦泰克的終端燃料裝置，加上極寒天氣持續阻礙了美國的原油生產，據了解北達科他州超過20%的產量仍處於停產狀態，令終場美油期貨反彈逾2%；美國NYMEX-3月輕質原油期貨上漲1.51美元，漲幅2.1%，報74.76美元/桶；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨上漲1.50美元，漲幅1.9%，報80.06美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-貨盤有增，周一BDI指數續揚1%；因糧食航線表現轉好並消化部分過剩運力，且葉門胡塞武裝組織加強了對紅海船隻的攻擊力度，這影響了對東西方貿易至關重要的航線，數據顯示自1月15日起，蘇伊士運河的油輪數量比前一周下降了50%以上，終場波羅的海乾散貨BDI指數續揚1%；其中最新報價BDI指數上漲15點，收1518點，漲幅1%；BCI指數上漲28點，收2272點，漲幅1.3%；BPI指數上漲26點，收作1576點，漲幅1.7%；BSI指數下跌3點，收作1027點，跌幅0.3%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-憂喜參半，周一亞洲天然橡膠期貨漲跌互見；據了解，電動車製造商比亞迪計畫將在兩年內將其在泰國的經銷店數量增加兩倍，令輪胎需求前景看好。然而北京政府似乎仍不願實施激進的刺激措施，且上海期貨交易所監測的倉庫橡膠庫存較一周前上升5%，令亞洲天然橡膠期貨收盤呈漲跌互見；其中大阪交易所OSE橡膠6月期貨漲0.1%，報每公斤271.5日圓；新加坡交易所SICOM橡膠2月期貨跌1.7%，報每公斤151.70美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨跌2.4%，收於每噸13545元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周一芝加哥穀物期貨多收揚，其中大豆期貨上漲，受豆油期貨上漲2.7%帶動，因空頭回補和原油走強支撐，小麥期貨因逢低買盤而堅挺，而玉米期貨在震盪後小幅收高；美國原油期貨漲近 2% ，由於供應中斷，且豆油作為生物燃料的原料，為大豆提供了支撐，終場3月小麥漲3.25美分，3月玉米漲0.25美分，3月大豆漲11美分，3月黃豆油漲1.26美分，3月黃豆粉跌0.7美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-外圍市場堅挺，周一ICE棉花期貨漲逾1%，受惠於美股與國際油價上揚，加上美國農業部(USDA)的每周出口銷售數據顯示，美棉出口量強勁，同步令期棉觸及三個月新高；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲1.05%，報每磅84.83美分；中國鄭州商品期貨3月期棉結算漲0.6%，報每公噸15950人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-價格盤整，鐵礦石漲跌互見；因投資者在預期全球最大鋼鐵消費國中國，預計不會放寬貨幣政策的情況下，思考需求前景，進行價格盤整，大連鐵礦石期貨價格上漲，新加坡交易所鐵礦石期貨價格下跌，大商所其他煉鋼原料下午時段回吐了部分早盤漲幅。終場周一新加坡交易所58%鐵礦石近月跌0.36%，報每噸119.72美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲0.46%，報每噸875人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)