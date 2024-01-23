《基金》2023年台灣人淨申購境外基金1180億元 固定收益基金居冠

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【時報記者任珮云台北報導】TAROBO大姆哥投顧統計，2023年台灣人淨申購基金類型最多，以固定收益基金居冠，累計有1125億元，平衡（混合）型基金居次，共有1067億元，股票型基金淨贖回近892億元，貨幣型基金淨贖回逾118億元，全年台灣人淨申購境外基金1180億元。

TAROBO特約作家白富美表示，去年12月全球股債逆轉正，台灣人持有境外基金規模增加658億元，但投資人贖回214億元，其中大賣股票基金逾296億元，固定收益基金則有142億元淨申購量，三類投資人（法人、後收級、零售）僅有後收級別淨申購近50億元，後收級別也是境外基金最堅實買盤來源，2023全年淨申購逾948億元。

去年12月台灣人淨贖回境外基金達214億元，以股票型基金遭淨贖回296億元最多，貨幣基金淨贖回居第二多，近37億元，去年以來一直都是淨申購的平衡（混合）型基金，12月首見出現淨贖回逾24億元，投資人逢高獲利了結股票基金，2024年終將迎來降息，固定收益基金買氣有逐漸增溫的趨勢。

至於2023年全年，三類投資人在基金類型買賣上，大家在兩類型基金出現一致行為。一是出售股票基金，法人淨贖回84億元，後收級別則有119億元，零售投資人大拋售659億元。二是淨申購固定收益基金，後收級別淨申購最多達514億元，零售投資人則有504億元，法人則有100億元。

至於平衡（混合）型基金，2023年全年淨申購最多是零售投資人逾566億元，其次是後收級別淨申購量552億元，但法人全年卻是拋售52億元。

2023年在美元高利率下，美國是資金大量擁入貨幣型基金，但在台灣境外貨幣型基金幾乎是處於淨流出，零售投資人拋售逾88億元，法人逾31億元，只有後收級別小買1億多。

白富美分析，12月台灣人持有前十大境外基金，有新基金加入─富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金，以428億元成為台灣人投資最多的第八名，將摩根─美國科技和聯博-美國成長擠到第九和第十名，貝萊德世界科技則因為投資人12月淨贖回逾23億元，慘遭擠出前十大排名，暫居第13名。