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新北烏來下雪了！「雪白頭紗」覆蓋屋簷 絕美畫面曝光

  • 中時新聞網 中時
新北市烏來967高地23日清晨降雪，整片山林有如銀白色世界。圖／新店警分局提供
新北市烏來967高地23日清晨降雪，整片山林有如銀白色世界。圖／新店警分局提供

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【中時新聞網 葉庭欣 、中時 高鈞麟】強烈寒流來襲，全台氣溫急速下降，加上水氣充沛，玉山、合歡山等高山地區降下瑞雪，連新北市烏來967高地今（23）日清晨也降雪，地面、樹梢、汽車擋風玻璃上覆蓋一層薄博的白雪，變成一片銀白色世界，景色絕美。

新北市烏來區967高地海拔967公尺，繼2016年初霸王級寒流後，二度降雪。據當地居民表示，約凌晨3時開始降雪，目前積雪約1公分左右，而部分路面已結冰，還有民眾用積雪堆起雪人，整片山林霧茫茫，皚皚白雪罩住樹枝、房頂及車窗，有如銀白色世界。

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