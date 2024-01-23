2023年廣東GDP突破13兆人民幣 上海經濟增速達5％

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【中時 朱紹聖】大陸全國兩會3月召開在即，各省市地方政府兩會近日陸續舉行。製造業大省廣東宣布，2023年全省生產總值（GDP）達到13.57兆元（人民幣，下同），增長4.8％，是全大陸首個突破13兆元的省份，總量連續35年居全國首位；上海全市GDP則增長5％至4.72兆元，並建議2024年GDP增長維持5％的目標。

廣東省14屆人大2次會議23日開幕，省長王偉中在開幕會進行政府工作報告時指出，2023年，廣州經濟總量突破3兆元；地方一般公共預算收入達1.39兆元、增長4.3％；社會消費品零售總額達4.7兆元、增長5.8％，深圳成為廣東第二個萬億元消費城市。

報告指，進出口頂住壓力、逆勢實現正增長。規模以上工業增加值突破4兆元、增長4.4％，工業投資連續36個月保持兩位數增長，佛山成為廣東第二個規模以上工業總產值突破3兆元的城市。

上海市第16屆人大2次會議同日上午在世博中心開幕。上海市長龔正進行政府工作報告時說，一年來，全市經濟社會發展穩中有進、穩中向好。經濟運行穩步恢復，全市生產總值達到4.72兆元，增長5％；地方一般公共預算收入增長9.3％，居民消費價格上漲0.3％，城鎮調查失業率平均為4.5％。

龔正表示，綜合各方面因素，建議今年全市經濟社會發展的主要預期目標是：全市生產總值增長5％左右，地方一般公共預算收入增長5％，全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比例達到4.5％左右，城鎮調查失業率5％以內，居民人均可支配收入增長與經濟增長保持同步，居民消費價格漲幅3％左右。