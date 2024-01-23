新青安40年「活到老還到老」？內行開示越晚還款賺越多

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【旺得富理財網 王順泉】為減輕無自宅家庭購屋負擔，政府推出「青安貸款精進方案」，據財政部最新統計，新青安房貸自去年8月上路以來至去年底，5個月累計撥貸逾2.5萬戶、金額約1,850億元。值得注意的是，撥貸戶數呈現每個月增加趨勢，去年12月單月撥貸6,778戶、金額新台幣498.03億元。

央行啟動升息循環後，房貸利率衝破2%大關，財政部轄下8大公股行庫配合新青安房貸，自去年8月1日起放寬各項條件，進一步減輕無自有住宅家庭的購屋負擔，也催出房市剛性自住買盤。

新青安貸款擁有4大優惠，包括1、最高貸款額度提高至1,000萬元，2、貸款年限延長至40年，3、寬限期延長至5年，4、利率由政府補貼1碼，加上公股銀行減半碼，一段式機動利率1.775%，二段式機動利率1.565%起，混合式固定利率1.745%起。

放寬條件的新青安房貸，申貸戶數逐步增加，去年8月撥貸2,599戶、金額167.86億元；9月撥貸4,768戶、金額340.23億元；10月成長至5,188戶、金額378.45億元；11月6338戶、金額465.18億元；12月單月撥貸6,778戶、金額新台幣498.03億元。總計5個月撥貸超過2.5萬戶，金額約1850億元。

申貸新青安房貸無最高年齡限制，只要民法規定的成年（18歲），家庭成員無自有住宅，即可辦理，也沒有財產排富的規定。所謂家庭成員，包括借款人本人、借款人配偶、借款人的未成年子女。

至於新青安貸款年限延長至40年，有民眾擔心「活到老還到老」，但理財專家表示，40年房貸能夠讓借款人以時間換取空間，如果有錢可以提前還，不一定要還到40年。不過，金錢有所謂「折現率」，未來的錢價值低於現在的錢，如果生活上現金流量無虞，越晚還貸款其實是越佔便宜。專家也提醒，要借大額房貸，還是要謹慎考量自身收入，以免每月還款壓力過重。