《美股》消息面：陸放緩 亞洲較慘；美面臨「技術性衰退」

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●白宮首席經濟顧問、國家經濟委員會（NEC）主任Lael Brainard在出席布魯金斯學會活動時表示，中國經濟放緩對美國影響不大，美國經濟的供應鏈十分多元，足以承受中國經濟減速帶來的衝擊，但相較之下，亞洲國家可能受到較大的衝擊。

●世界大型企業聯合會（The Conference Board）周一公布，美國去年12月領先經濟指標（LEI）下跌0.1%，跌幅小於市場預期的跌0.3%和11月的跌0.5%。去年下半年LEI下跌2.9%，跌幅亦較上半年的4.3%緩解。該組織表示，由於製造業疲弱、高利率環境和消費者信心低迷，美國2024年第二和第三季GDP增長可能由正轉負，即陷入所謂的「技術性衰退」，但將在今年晚些時候開始復甦。

●市場縮手觀望歐洲央行和日本央行的利率決議，周一美元先跌後拉回平盤，紐約期金收跌0.3%，報每盎司2022.2美元。美元指數一度下跌0.17%，觸及103.114。

●利比亞最大油田重啟生產，但紅海危機和美俄原油供應受阻的消息為油價帶來提振，周一合約期屆滿的紐約2月期油大漲2.42%，報每桶75.19美元。布蘭特3月期油漲1.91%，報每桶80.06美元。烏克蘭在周日轟炸俄羅斯天然氣生產商Novatek的燃料輸送港口設施。美國部分地區的頁岩油生產因嚴寒氣候而中斷。