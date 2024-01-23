雲南鎮雄山體滑坡11人遇難 坡頂陡崖區崩塌釀災

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新華社報導，雲南省昭通市鎮雄縣「1.22」山體滑坡災害處置指揮部23日凌晨召開新聞發布會通報，截至22日22時，此次災害已致11人遇難。經有關專家組初步研判，此次災害屬坡頂陡崖區發生崩塌。

1月22日6時許，雲南昭通市鎮雄縣塘房鎮涼水村發生山體滑坡，造成18戶房屋被掩埋、47人失聯。據通報，各方已投入救援力量1000餘人。截至22日22時，現場搜救出失聯人員11人，已無生命體徵。

昭通市自然資源和規劃局局長吳君堯說，此次山體滑坡災害崩塌區屬構造侵蝕剝蝕中山地貌陡斜坡地形，坡向60°，斜坡坡度大於30°，坡頂呈陡崖狀，坡腳為緩坡平台，居民區分布於坡腳平台區。

據指出，災害發生後，大陸自然資源部、雲南省自然資源廳第一時間組織30餘名專家趕赴現場，迅速對滑坡及威脅區初步踏勘。經專家組初步研判，此次災害屬坡頂陡崖區發生崩塌，崩塌體橫寬約100米，高約60米，平均厚度約6米，崩塌體方量約5萬立方米，崩積體崩落至中部斜坡區後，崩積物強大的衝擊力運動至中下部陡坡區刮鏟表層土體形成崩滑碎屑流衝擊至坡腳，總方量約7萬立方米。崩滑碎屑流導致下方房屋倒塌，崩塌區與居民區高差約150米。

吳君堯說，目前當地正按照雲南省地質災害應急預案和上級安排部署，全力做好應急調查、監測預警、隱患排查等工作。