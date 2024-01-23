積雪3公分深！ 首波低溫來襲 太平山迎「雪白世界」持續飄雪

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入冬後迎來首波低溫，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今（23日）氣溫降到-2度，凌晨3時開始飄雪，上午6時許，太平山莊附近地面已積雪達3公分左右，形成一片夢幻浪漫的雪白世界，民眾們不畏寒冷，天還沒亮就在戶外踏雪，直呼堆雪人「好難喔」，玩得不亦樂乎！

昨日晚上9時許氣溫降到了0度，10時左右在水氣充足下，持續下探到-2度，今早清晨天微亮後，太平山莊及翠峰山屋等地都被白白一層雪覆蓋住，美極了！許多民眾獲知雪訊紛紛上山，想目睹銀白世界。林業及自然保育署宜蘭分署表示，園區入口收費亭目前已有大量排隊車潮。

基於旅遊安全，今日開園時間循往例由工作人員巡路完畢後，於上午6時30分開放，管制點設於區內道路宜專一線16.1K，因17.5K後道路已結冰，入園遊客需配合機動管制措施，沒安裝雪鍊只能停在管制點，請配合管制人員引導單邊停車。

新北遊客林先生一家三口12月初就訂好房，原訂下周，後來決定提前這周過來住宿，林先生說運氣真的還不錯！第一次看到雪白的雪景，感覺很棒，昨晚等下雪等到12時都等不到，早上5時起床就看到一整片雪景，直呼不虛此行！

宜蘭分署表示，太平山莊因受寒流影響，持續降雪中，另木棧道容易結冰，請遊客慢行，登山杖、止滑鞋及保暖衣物要備妥，詳細內容會在太平山國家森林遊樂區官方FB粉絲專頁不斷更新露出，籲前往太平山欣賞雪景行前務必詳閱相關注意事項。