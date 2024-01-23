《金融股》推動數位轉型有成 華南銀、玉山銀獲TIPS授證

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【時報記者任珮云台北報導】金融機構近年來持續推動提升數位金融服務品質、數位化轉型以及強化智慧財產之管理；也因此陸續獲得「台灣智慧財產管理制度（TIPS）」授證。今年包括華南金(2880)旗下華南銀和玉山金(2884)旗下玉山銀都獲「TIPS授證」。

「台灣智慧財產管理制度TIPS」是以ISO 9001:2000品質管理系統為架構基礎，建立智財管理與營運目標連結的循環式管理，主要針對專利、營業秘密、著作權及商標等，從創新產生到智慧財產權利消滅過程中涉及之程序文件、執行紀錄及機密管制措施等，透過TIPS的導入，使企業具備智慧財產管理能力，有助產業正向發展。

華南銀行今年再次通過專利與商標TIPS(A級)驗證之肯定，除展現已落實TIPS所定「PDCA(計畫、執行、檢查、行動)」管理循環，並顯現華南銀行有效運用智財能量之決心。截至去(112)年底華南銀行已進入本國法人專利公告發證百大排行，專利權已核准公告計195件，其中發明專利高達155件，顯見研發成果相當卓越。

華南銀成立跨部門工作小組，隨時因應內外部變化滾動式調整管理制度外，為強化品牌與金融科技專利布局，明訂金融科技專利研發管理流程，有效提升團隊研發品質並維護研發成果，此外，每年並定期舉辦智慧財產教育訓練，提升全體員工智財意識。除積極進行金融專利布局外，華南銀行近年亦持續透過打造新商標圖樣，積極推展數位通路，新商標「小N」是SnY數位帳戶專屬人物，可愛模樣更加貼近年輕族群，更不定期推出應景系列LINE貼圖，有利於推展業務更能同時強化客戶辨識度。

玉山銀行長期致力金融科技發展並推動智慧財產管理制度，於22日第三度通過經濟部產業發展署「台灣智慧財產管理制度(Taiwan Intellectual Property Management System, TIPS)」A級驗證。截至2023年已提出近300件專利申請案件，並已成功取得86件新型專利、64件發明專利及22件設計專利。

玉山銀於2020年導入TIPS，透過研發過程的智慧財產風險評估、專利提案審查機制、提案獎勵、智慧財產相關宣導教育及人才培訓等執行落實，提升服務與技術之競爭優勢。專利研發涵蓋支付、身分驗證、資料管控與資訊安全等面向，提供顧客簡便、迅速且安全的體驗，並持續保護多元核心業務的智慧財產權，強化業務發展基礎。為落實普惠金融，2023年開發多元驗證模組，提供語音OTP、SIM卡認證、ATM、視訊、人臉及指紋辨識等多達12種驗證方式，供顧客依自身需求選擇。同時擴大金融服務可及性，開放電子支付會員及非玉山卡顧客註冊玉山Wallet App，更是台灣首家信用卡與電子支付會員共營之數位平台。因應數位轉型之科技浪潮與跨界競爭，玉山已成立科技聯隊專利評估團隊，積極投入專利布局管理及保護多元核心業務之IT智慧財產權，2020年起更透過TIPS的導入，有效保護智慧財產權，提升技術創新能量，促使資訊發展能受到保障。