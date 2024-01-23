昔日櫃姐變土雞女王 她蓋智慧雞舍年收上億

台灣土雞年產值超過248億，尤其進入秋冬，銷量明顯成長。在雲林土庫，養雞超過三十年的王雅慧，投入四千萬元蓋"智慧雞舍"，採密閉式負壓系統和溫控感測器，土雞就像在"六星級飯店"生活。她還成立屠宰場和餐廳，打造產銷一條龍，每年能產出五百萬隻土雞，產值超過兩億元。只不過是什麼原因，讓她從百貨公司櫃姐變成雞農，還一肩扛起經營養雞場的重擔呢？帶您來看她的故事。

土雞場業者王雅慧：「土雞可以很舒服的在這裡長大，那舒服的環境，牠就會睡得很舒服、吃得很舒服、活得很快樂。」

王雅慧採用密閉式負壓水簾系統，和平飼的方式飼養土雞，讓雞群可以自由活動、增強體力，降低禽流感威脅。另外，她還有一樣法寶，可以調節雞舍的室溫。

土雞場業者王雅慧：「這個就是我們在這裡面，監測我們裡面環境的溫度跟濕度感測器，我們現在場內每一棟設定的溫度，會根據雞種的不同或根據日齡的不同，決定它不同的一個設定溫度點，那現在目前的設定溫度是在22.4℃。」

有了遠端監控系統，雞農就算不在雞舍，也能輕鬆管理大約九萬隻的土雞。

土雞場業者王雅慧：「因為我們這棟設備來講，它總共可以養一萬六千隻左右的雞隻，那總共在我們這個場裡面總共有六棟雞舍，那這六棟裡面大概花了三、四千萬元投資智慧設備。這點讓我們減少人力支出之外，我們還可以提高我們的飼料效率，同時也提高我們的育成率，可以提高到八個百分點。」

王雅慧照顧土雞就像是照顧自己的孩子，讓人很難想像，她以前是每天”妝好水水”的百貨公司櫃姐，因為嫁給小學同學薛清亮，才開啟她的養雞人生。

土雞場業者王雅慧：「我們平均一天大概屠宰一萬隻土雞，那會分為淡季跟旺季會不一樣，我們平均年屠宰量，包括我們的毛雞生產量，直接賣給毛雞商的部分，就是到各大批發市場，平均大概每個年度大概有五百萬隻左右，那營業額的話大概兩億元跑不掉。」

那時，他們整合了雞場與屠宰場，提供雞農從育種到後端分切包裝的一條龍服務，幫忙解決產銷失衡的問題，夫妻倆事業愈做愈大，王雅慧萬萬沒有想到，枕邊人卻在這時突然倒下。

土雞場業者王雅慧：「因為他得到的是比較難發現的癌症啊，就是胰臟癌，那也試過很多方法，我們發現算是滿早期的，然後也盡力去做治療，只是說治療的效果沒辦法留存他的性命，可是因為我先生，他給我一個很正面的觀念，就是其實他到最後關頭的時候，他都還沒有放棄活下去。」

一提到心中的摯愛，王雅慧心頭湧上難過的情緒，眼眶不禁泛淚。

土雞場業者王雅慧：「那其實他離開也快六年了，算也滿長的一段期間了，那我覺得還滿欣慰的是經過這六年，我還沒把他打拚下來的成果弄不見，這個我比較欣慰的。」

先生過世之後，王雅慧承接下養雞場的重擔，也將經營觸角繼續延伸。她不僅開餐廳，建立產地到餐桌一條龍的經營模式，還自創品牌。

土雞場業者王雅慧：「我們的產品都會銷售到各大通路，比如說超市還有就是有機有機的量販、有機店，然後還有就是可能就一般的加工廠這些都有，還有一些餐廳，當然投入資金是不少啦，老實說有的時候在做事情不是去計算金額，因為有時候一算下去之後就不會做了，因為不是每件事情，都一定能夠獲得我們應該有的成效，而是應該說，我們怎麼樣去幫我們的台灣土雞找到出路，那才是最重要的事。」

看準即食商機，她把土雞肉做成方便烹煮的肉片料理包，還有各種風味的土雞腿即食湯包，方便小家庭料理。

土雞場業者王雅慧：「其實它的料理方式非常簡單，一般家庭主婦只要你買去骨土雞腿肉，然後回去之後我們切一切，先用鍋子稍微熱鍋一下，我們用薑片爆香加入麻油，然後用薑片爆香之後，然後我們的去骨雞腿肉再去稍微爆炒一下，加入我們的高湯，之後加入你想要加入的食材，其實它就是一個非常好吃的麻油雞鍋的料理了。」

土雞場業者王雅慧：「我最想跟我丈夫說，我沒有把你跟你一起打拚的東西就是丟掉了，我至少想繼續去推廣它，然後因為現在消費形態的改變，那個年輕人對於土雞，他只知道雞，他不知道什麼是白肉雞、什麼是土雞。那我透過餐廳的推廣，可以讓更多人去接觸到，原來吃的這塊雞肉，它不是白肉雞，它叫土雞。那這是生長在台灣，從育種就在台灣做的一個台灣土雞。這是我做到最後一端的一個最原始的目的，讓更多人知道台灣土雞的美味。」

從櫃姐變成土雞女王的故事很傳奇，雖然一路走來歷經不少風雨，但這些逆境卻讓王雅慧的人生更加強韌，她要好好守護她和丈夫打拚下來的事業，期望能在市場上再次締造奇”雞”！ （記者黃薰逸、吳偉民／採訪報導）