面板三虎出量強攻！群創、彩晶創波段高、友達進逼2字頭

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

集邦科技最新指出，在面板廠持續擴大減產、加上偏光片缺料問題發酵，1月下旬電視和監視器面板報價提前止跌，今年首季可望反彈向上，今日（23）盤面資金湧入光電族群，面板三虎出量強攻，群創勁揚3%，創下4個月新高，友達大漲逾7%，朝20元關卡邁進，彩晶更大漲9%，逼近漲停。

集邦先前預期電視面板本月將由32、43吋率先止跌，但中大尺寸仍會維持跌勢，不過最新報價顯示，電視及監視器面板已全面提前止跌，32吋率先上漲1美元。而面板廠2月將持續減產，並安排歲修計畫，平均稼動率下探55~60%，電視面板有望全面反彈，首季報價也有機會在提前觸底帶動下翻漲。

至於NB面板方面，因部分客戶去年底增加備貨，首季需求明顯減弱，品牌客戶要求廠商調降面板價格，因此仍有下跌壓力，但預估16：10機種因單價較高，有持續收斂與16：9機種價差的空間。

面板雙虎群創、友達去年12月營收好轉，呈現「年月雙增」，創近3個月新高，但群創全年營收2118.37億元，年減5.3%、友達全年營收2479.6億元，年增0.5%；彩晶則持續衰退，單月營收9.33億元，月減8.5%、年減18%，累計全年營收123.52億元，年減27%，創23年新低。

友達31日即將召開法說會公布財報與展望，但近期外資態度保守，連續9天賣超，共逾6.4萬張，投信本月則零星買超，隨著報價提前止跌，今日（23）買盤強勁，早盤大漲7%，站上19.7元，10點前成交量已突破14萬張，台股第二；群創成交量更爆出逾20萬張，勁揚超過3%，投信、自營商連6買，共買超逾11.6萬張，帶動彩晶也高漲8%，雙雙創下逾4個月新高。