推進國家公園建設 陸擬建穿山甲等重點物種保護中心

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澎湃新聞報導，大陸全國林業和草原工作視訊會議22日舉行。據悉，大陸將繼續加快推進以國家公園為主體的自然保護地體系建設，推動國家公園管理機構設置方案批復及組建，推動出台《國家公園法》，推進設立新的國家公園，建設完善國家公園天空地一體化監測體系。

同時，還將推進東北虎豹、穿山甲、蘭科和蕨類、蘇鐵等重點物種保護研究中心建設。大陸三江源、大貓熊、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山等首批5個國家公園建設取得積極進展，藏羚羊、大熊貓、東北虎豹、海南長臂猿等標誌性物種種群數量穩定增長，智慧化、數位化監測管理體系建設日趨完善。

2023年，大陸首批國家公園總體規畫發布實施，《國家公園法》立法工作持續推進。三江源國家公園設園以來共投入資金近70億元（人民幣，下同），實施系列生態修復工程，藏羚羊種群恢復到7萬多隻；大貓熊國家公園實施九寨白馬—摩天嶺、大相嶺—邛崍山種群間黃土梁、泥巴山等重點生態廊道建設，推進大熊貓局域種群的棲息地連通和跨域交流。

東北虎豹國家公園打通虎豹跨境通道，東北虎種群數量已恢復到50隻以上，東北豹數量超過60隻，野生東北虎幼崽存活率提升到50％以上，野外監控設備多次捕捉到野生東北虎活動蹤跡；海南長臂猿種群數量恢復至6群37隻；武夷山國家公園新發現雨神角蟾等17個新物種，國家一級保護野生動物中華穿山甲、黑麂等一批旗艦物種時隔10多年重新現身。

此外，國家公園感知系統已面向首批國家公園開放使用，首批國家公園智慧化、數位化建設提檔加速。東北虎豹國家公園可即時傳輸的無線紅外相機等野外監測終端已有兩萬多台，「天空地」一體化監測系統基本覆蓋全域；大貓熊國家公園建立大貓熊遺傳資料平台，掌握了500多隻大貓熊的DNA檔案資訊，並建立大貓熊國家保護研究中心。

報導指出，各國家公園不斷建立健全法規制度和政策措施，推動形成國家主導、央地共建、權責對等、職責清晰的國家公園管理體制。不斷探索國家公園內自然資源統一執法形式，嚴厲打擊破壞野生動植物資源的違法犯罪行為。