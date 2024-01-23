寒流來襲！尖石成銀白世界 公所道路管制避危險

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

尖石下雪了，受到寒流影響，尖石後山持續低溫，養老部落、玉峰村、秀巒村各部落也都下雪，23日清晨就有宇老店家貼出下雪美景，讓人光看照片也都感覺冷吱吱。目前尖石鄉災害中心也發布訊息指出，目前通往尖石後山部落已經封閉道路，請勿上山避免危險。

新竹縣政府23日晚間即發布預報，根據氣象預測，尖石鄉玉峰村及秀巒村23日清晨5時氣溫達0度以下，且降雨機率為80％，由於溫度及雨勢結合下，預測有下雪的可能性，將可能導致路面結冰等危險，本縣尖石鄉新光國小、秀巒國小含田埔分校、玉峰國小以及石磊國小停課1日，以維護學童安全。

23日清晨尖石後山果然一片雪白，在地店家綠木頭貼出銀白世界美照，並表示清晨雨雪交雜，確實非常冷，但有不少遊客可能對道路管制不知情，前一晚及上山等雪，但目前路面濕滑，十分擔心遊客該如何下山。

尖石鄉災害應變中心也在23日清晨公布道路管制訊息，清晨6時起竹60線5K處（那羅文化園區）及60-1線與竹60線交叉口管制並禁止入山，並提醒請民眾注意安全，已上山賞雪的旅人們須留意交通路況，也務必做好保暖措施。

另外同樣為山區五峰則還未傳出降雪消息，鄉長秋維書已確認五峰後山包括桃山、雲山等區域還未有雪。