冷吱吱！彰縣1天54件救護 2人到院無呼吸心跳

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寒流來襲，彰化縣消防局統計昨天上午8點到今天上午8點的24小時內，共有54件急病救護案件 ，其中2人送醫到院心肺功能停止。消防局提醒，氣溫驟降對老人家、心血管疾病等慢性病患者威脅大，起床或外出一定要做好保暖。

彰化縣消防局統計顯示，昨天上午8點至今天上午8點的急病救護案件及非創傷OHCA案件分別為54件、2件，與平常的平均數相近，該局執行急病救護案件24小時平均54件、非創傷OHCA案件24小時平均3件。

昨早到今早的2起非創傷OHCA（到院心肺功能停止）案件中，首起為昨天下午1點多，二林鎮的一名93歲老婦人，另1起則為今天清晨6點多，埔鹽鄉的1名73歲男子。

交通部中央氣象署今清晨發布低溫特報指出，今、明兩天受寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。今天中部以北、東北部地區及金門有6度以下或持續10度左右或以下低溫、連江縣有2度以下或持續6度左右或以下低溫（橙色燈號）發生的機率，應注意防範。

氣象署提醒，寒流過境，民眾應注意加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；也應預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。

此外，冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。