印尼臺灣形象展5月重返雅加達 廣徵國家代表隊

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由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的2024年印尼臺灣形象展，闊別4年即將於5月16日至18日重返雅加達。看好印尼持續成長的經濟力道及2.78億龐大內需市場，貿協號召臺灣企業組成「國家代表隊」，向印尼產業界、政商界展示臺灣優秀的軟硬科技實力，爭取合作商機。

今年印尼臺灣形象展依據最新印尼政策、當地市場需求及消費趨勢，鎖定「智慧製造」、「智慧醫療」、「綠色永續」、「清真」及「智慧樂活」5大展覽主軸，並同步於展覽期間辦理商機媒合會、論壇、研討會等商務交流活動，為臺灣企業全方位搭建商機平台，鏈結臺灣參展商與印尼中大型買主及政府專案。

印尼為東協第一大經濟體、第一大人口國及第一大清真市場，其GDP成長率近年維持5％以上，高於全球平均值；近年智慧製造需求遽增，在「印尼製造4.0」經濟政策後，積極與多國合作希望將印尼從傳統工業製造轉型為綠色工業製造，目標2030年躋身世界十大經濟體之列，加上連續28個月印尼製造業採購經理指數（PMI）的接續成長，顯見智慧製造設備需求潛力大。

在智慧醫療方面，疫情與AI加速催化印尼智慧醫療的浪潮，因應新興中產階級驅動的醫療需求，近年印尼放寬外商投資醫療院所及開放醫療器材註冊，適合臺灣醫療服務與醫療設備商前往開拓市場。

而為達到減碳排放的目標，印尼陸續發布永續發展相關政策，積極推動電動車發展，並逐步建立國家綠色產業，帶動國內綠色市場的需求。印尼因擁有大量鎳資源，強力推動電動車和電池產業。依據印尼工業部規劃，印尼全國四輪電動車的生產量2025年將達到40萬輛、兩輪及三輪電動車將達到600萬台，顯見印尼電動車產業發展潛力無窮。