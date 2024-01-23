台積電1奈米尚未抵「嘉」 太保預售屋已漲約1成

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嘉義房市也將迎來「新積情」？！由於市場傳出台積電（2330）1奈米建廠計畫，可望落腳在嘉義縣太保市的科學園區，不僅讓嘉義人為之振奮，嘉義科學園區周邊的預售大樓與透天厝，房價平均已上漲約1成！

根據台灣房屋統計嘉義科學園區周邊的實價登錄房價行情，預售屋漲勢驚人，華廈大樓從2022年每坪單價26.1萬元，到2023年平均單價28.4萬元，年漲幅達8.8％；而預售透天則從總價1,110萬元，漲到1,250萬元，漲幅更達12.6％。

不過，中古華廈或大樓成屋產品，漲幅則不大，從15.1萬元漲至15.3萬元，漲幅約1.3％；中古透天總價從918萬元，小漲到922萬元，漲幅約0.4％。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，嘉義縣近年積極推動產業轉型，目前擁有嘉義科學園區、大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區一、二期、中埔公館產業園區、水上南靖產業園區及民雄無人機航太園區等6大新興產業園區；其中，嘉義科學園區占地達88公頃，若結合周邊台糖土地，有機會符合台積電100公頃建廠需求，為嘉義迎來「新積情」!

嘉義科學園區2022年1月開始推動，2023年5月動土，一年來已為太保房市帶來利多，預計園區2029年完工，未來若台積電進駐，嘉義科學園區將和高鐵嘉義站、故宮南院、蒜頭糖廠、縣治特區、馬稠後產業園區等地，形成共同生活圈。

加上華泰名品城也將進軍嘉義高鐵站區，設立大型Outlets購物中心，使區域的產經發展與生活機能更加健全。由於太保房價在高鐵沿線尚屬親民，現階段供給仍以中古透天厝為主，總價千萬左右就能買到建坪50~60坪的透天產品，頗受市場青睞。

2023年嘉義太保的預售大樓華廈均價28.4萬元，不僅比台積電放棄進駐的桃園龍潭均價27.5萬元還高，更直逼桃園平鎮的28.9萬元，房價表現絲毫不遜於北部都會區。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，太保預售屋均價高於北部都會區的部分地區，主要是因太保的預售新案，幾乎都集中在高鐵站區、縣政特區等建設利多豐厚的精華區段。

反觀北部都會區的龍潭、楊梅等地則恰恰相反，新案受限鬧區開發飽和，推案朝郊區擴散，甚至不少大樓華廈預售案，都坐落在都市計畫外的相對低價區，使區域整體的均價表現，低於部分推案集中在精華區的中南部城鎮。