去年人口淨遷入 台中北屯居冠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

人口是房市發展的基石，人口的遷入會導致當地居住需求的增加，進而有望促進該區域住宅交易量能的增加。依據內政部戶政司資料顯示，2023年全台淨遷入人數最多的前5名行政區分別是台中市北屯區（8,390人）、桃園市桃園區（8,046人）、台北市大安區（7,953人）、新北市新店區（7,651人）、新北市淡水區（7,113人），進一步彙整實價登錄資料還可以發現，除大安區的平均房價有小幅波動外，其餘4個人口淨遷入熱區的平均房價均呈現小幅成長的趨勢。

對此，東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，2023年的人口淨遷入排行榜與前兩年相比出現了三大變化。第一，淨遷入人口數變多，2022年全台淨遷入人數最多的桃園市龜山區也才不過5,289人，而2023年前5名人口淨遷入熱區的淨遷入人口數都在7千人以上，除區域本身磁吸外來人口外，還有部分原因是隨著疫情解封，旅外國人回台恢復戶籍，使得遷入人口大增。第二，房價漲勢趨緩，與前些年人口淨遷入熱區動輒1成上下的房價漲幅相比，2023年受房市黑天鵝干擾，就連人口淨遷入熱區的房價漲勢都出現了明顯的收斂跡象。第三，人口回流蛋黃區，前5名人口淨遷入熱區裡面有3個都位於傳統蛋黃區，包括：桃園區、大安區、新店區，蛋黃區基礎機能成熟，房價更具支撐力道，尤其在房市降溫的大環境下，買盤回歸剛性自用，不少財力許可、且對居住便利性有較高要求的自住買盤都紛紛回到蛋黃區買房置產。

對於人口淨遷入排名第一的北屯區，黃勝暉指出，北屯鄰近台中舊市區，生活機能相對完善，又有水湳經貿園區、捷運綠線、北屯捷運機廠特區、Costco、國道四號延伸74快速道路工程、十四期重劃區等建設題材為區域房市增添能見度，近年來吸引了大量嗅覺敏銳的建商和購屋民眾到此插旗。

對於排名第二的桃園區，黃勝暉指出，桃園區是北桃園的核心區域，區內基礎機能相當成熟，本身就有強勁的剛性需求，再加上目前桃園區中古屋的平均房價普遍落在2~3字頭上下，與大台北其他精華區相比很有競爭力，預估未來在桃園捷運、TPASS通勤月票等利多話題的發酵下，相信還會磁吸更多脫北族用通勤時間換取居住品質和可負擔的房貸。

對於排名第三的大安區，黃勝暉指出，大安區毋庸置疑是蛋黃中的蛋黃，除生活機能成熟、學區完善、產業活絡等優勢外，買到大安區燙金門牌從某種程度上來講也是一種身份地位的象徵，所以即使大安區房價長期高高在上，但仍是不少企業主、企業中高階主管、名人名流等高淨值客群的置產首選