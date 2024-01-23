112年12月份各直轄市、縣(市)政府審查辦理特定工廠登記執行進度

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截至112年12月份，經濟部督導各直轄市、縣(市)政府審查未登記工廠申請納管、提送工廠改善計畫及辦理特定工廠登記之進度，分別摘要說明如下：

一、 納管：

全國已申請納管之既有未登記工廠約3.3萬餘家，經各地方政府審查符合納管資格者，計26,784家，審查率96.10%；較112年11月份增加80家，月增加率0.35%。各級地方政府審查納管辦理情形：

第一級縣(市)政府：新北市98.48%最高，其次臺南市97.80%，再次臺中市97.25%。第二級縣(市)政府：新竹市及嘉義市審查完畢，新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、屏東縣、花蓮縣達90%以上。第三級縣(市)政府：臺北市、基隆市、臺東縣、澎湖縣及金門縣皆審查完畢。

二、 工廠改善計畫：

申請納管者並提送工廠改善計畫2.9萬餘家，經地方政府審查核定者，計9,632家，審查率35.93%；較112年11月份增加480家，月增加率1.88%。各級地方政府審查改善計畫辦理情形：

第一級縣(市)政府：彰化縣74.85%最高，其次臺中市29.43%，再次臺南市21.66%。第二級縣(市)政府：屏東縣84.35%最高，其次雲林縣52.01%，再次嘉義縣49.08%。第三級縣(市)政府：臺東縣及澎湖縣審查完畢，其次臺北市77.78%，再次基隆市57.14%。

三、 特定工廠登記：

經納管、核定工廠改善計畫並取得特定工廠登記者，計1,432家；較112年11月份增加73家。另原臨時工廠登記轉為特定工廠登記有7,011家，合計特定工廠登記計8,443家。

經濟部將持續督導地方政府審查進度，業已研訂「優化工廠改善計畫審核作業工作指引」，提供地方政府精進審核作業效率之參考。另為協助納管工廠導入低碳化、智慧化等技術或設備更新，已核定工廠改善計畫者可提報基礎轉型個案補助計畫向經濟部申請最高上限150萬元經費補助。截至112年12月，各直轄市、縣(市)業者送件情形，以彰化縣最多365家、其次臺中市256家、再次雲林縣44家。考量該計畫經費有限，請地方政府加速審查速度，讓業者落實工廠環保及消防等設施改善，早日取得合法工廠資格。