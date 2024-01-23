688元天花板 台積電衝得過？下周2大事將影響AI股封關行情

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【旺得富理財網 李宗莉】市場聚焦科技股財報，龍頭法說第1棒台積電預告今年營收年增逾20％，主要拜AI高階晶片需求熱絡所賜，股價站上600元關卡。對後續能否突破688元天價，帶領台股直取萬八，資深分析師指出，輝達2月下旬法說，但目前股價已提前反應，反而是AMD與微軟將在1/30同日發布財報，與台股農曆封關時間接近，要小心目前市場情緒容不下一丁點的不如預期，只要利多出盡，就恐激烈震盪，甚至讓利多效應提早結束。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，疫情期間遠距商機，台積電在2021年1月首次看到600元，2022年1月創688元天價。在這1年之間，台積電620~650元密集套牢區，但在日前法說利多一次性反應後，短線進入區間波動，是否再向上突破，看其他重量級美股科技股財報表現。

受台積電法說關鍵密碼，AI需求爆發的影響，台積電2大AI晶片大客戶輝達及AMD股價也都改寫歷史新高。短短不到1個月，輝達今年又漲24％，但AMD今年來更漲26％，因為AMD推出的MI300，號稱性能不輸輝達H100，目前訂單爆滿。

AMD財報預定1/30盤後發布，肯定是這次科技股財報的重頭戲。輝達財報比較慢發布，估計2月下旬。由於股價已提前反應大漲，AI相關股票的利多，將在農曆年封關前後告一段落。

Meta宣布斥資數十億美元購買輝達H100晶片，微軟已導入AI功能，並有實際獲利，而微軟市值超越蘋果，成全球第1大，只許成功，不許失敗，1/30盤後發布財報，市場容不下一點點的不如預期。

蔡明彰強調，從這些AI相關美股科技股財報的發布時間，農曆封關前後大盤挑戰萬八的機率不小，但只要有財報利多出盡，台股就會激烈震盪。

最重要的AI指標當然是輝達，輝達CEO黃仁勳日前低調訪問中國，參加輝達中國區公司的尾牙。目前大陸AI晶片市場規模70億美元，輝達市佔90％，但受美國禁令影響，推出降規版AI晶片HGXH20、L20PCle、L2PCle，但限制之下，降規版晶片整體效能僅為H100的20％。

據報導，包括阿里巴巴、騰訊的中國企業在2023年11月美國新禁令生效後，就測試降規版晶片的性能，普遍認為產品性價比不高，中國科技巨頭不願意大量採購輝達的降規版產品，今年內將大幅削減訂單，所以黃仁勳多年來再次訪問中國，最主要目的是安撫大陸客戶。

華為攻勢凌厲，昇騰910B目前已達到輝達A100近80％的性能水準，這款晶片是中國企業首選替代品。在輝達A100遭禁售後，華為昇騰910B的需求水漲船高，多家中國企業內部已在測試。

市場密切注意輝達2月下旬的法說財報，焦點不完全在財報本身，而是有關降規版晶片在中國市場的需求前景，他也提醒，若有雜音，輝達股價一路創天價的走勢將結束。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。