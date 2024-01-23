房仲全聯會選後民調：經濟沒信心 但房價看漲5％-10％

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2024總統大選落幕了，房仲全聯會經過網路即時民調發現，選舉滿意度為普通的占比約占4成、約有5成民眾將啟動購屋計畫，並認為房價可能持續上漲5％-10％，其中50歲以上民眾的換屋意願最高達49.6％。

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（下稱房仲全聯會）不動產智庫選後針對「2024年購屋計畫」進行網路民調，委由網路地產王協助執行，時間1月15日至19日止，總計回收有效問卷2,050份。其中對選舉結果的滿意度，以「普通」最高約佔了40％；對未來台灣經濟信心度以「沒信心」占比最高45.6％；但其中有52.4％可能啟動購屋計畫；購屋目的以「首購」最高約占53％；有67.7％認為2024年房價將會上升；65.6％將會使用新青安優惠方案。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，選後民眾對於台灣經濟展望呈現觀望，但對房價的看法則以上升居多，即便如此，仍有半數以上民眾認為應該要進行購屋，應該是認為房價走勢將會向上，未來購屋成本會更高，擔心現在不買以後會更貴，其中又以年輕族群對房價的焦慮感最深。非自用部分，投資置產大於投資收租，顯示對房價上升期望值大於投報率，可能投報率還有上升空間。

房仲全聯會不動產智庫總會長林金雄以交叉分析來看，31-40歲約有57.2％可能將啟動購屋計畫，51歲以上的換屋購屋比例將近5成；南部地區有53.9％將計畫購屋，北部地區亦有52.9％，過半民眾意欲購屋；中部地區約有48.7％計畫購屋。

不動產智庫委員陳韻如指出，就房價變動部分來看，以20-30歲年輕族約有48％看漲5％-10％最高，41歲以上中壯族則有近4成認為房價持平，變動幅度在5％以內；北部地區及南部地區皆以上升5％-10％最高，分別為41.3％及43.3％，東部地區更樂觀，有28.6％認為房價將上升10％以上。整體認為房價會下降的比例為8.3％。另有65.6％民眾會使用「新青安優惠方案」。

王瑞祺表示，年輕族群對未來房價顯示出不安，建議政府應持續推動購屋優惠政策，降低年輕人對購屋的焦慮感，本次調查中，就有65.5％民眾表示將使用「新青安政策」，顯示政策受到大多數民眾肯定，成效良好。