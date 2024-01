巴菲特曾當過小偷！自爆叛逆過往 找好友瘋狂做這件事

【中時新聞網 郭宜欣】「股神」巴菲特(Warren Buffet)自曝年少時的叛逆事蹟,青少年時期十幾歲時曾與朋友一起在百貨公司西爾斯(Sears)行竊,偷了很多根本用不到的東西,只為了逞一時威風,巴菲特之所自述「犯罪過往」最主要想表達,維持信譽的重要性,且即使是最有成就的人,都可能犯過錯。

美國財經新聞網站Benzinga報導,巴菲特在由Alice Schroeder所寫的自傳「雪球:巴菲特傳」中提到此經歷,「我們只是盲目地進行偷竊,偷一些我們用不到的東西,包括高爾夫球袋和高爾夫球桿,甚至偷了數百個高爾夫球。」

報導提到,巴菲特年輕時的叛逆行徑,很難跟長大後的成就聯想在一起,他原本可以把這部分隱藏起來,但他卻願意公開自己的錯誤,讓巴菲特這個人更能得到共鳴。

巴菲特不斷強調「信譽」的重要性,「建立聲譽需要20年,毀掉它只需要花費5分鐘,如果你考慮到這一點,就會採取不一樣的行動。」正如他曾在著作「Warren Buffett on Business: Principles from the Sage of Omaha」提到,「我們可以承受虧損,甚至是很多錢,但我們不能失去聲譽,哪怕是一絲一毫。」