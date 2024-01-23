關島迎接龍年 盼早日恢復台灣與關島直飛航線

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關島觀光局（Guam Visitors Bureau ，GVB）1月22日假台北艾麗酒店舉辦「2024 龍 Time No See 關島新年賀歲」活動，宣布距離台灣僅3.5小時飛行的美國領土—關島，農曆新年期間2月6日及10日的台灣與關島包機直飛航班已全數銷售一空，凸顯台灣旅客對關島的熱切期待，與關島為海島旅遊的首選！

活動邀請超過60位政府代表、媒體朋友、旅行業者代表、各家航空公司代表以及工商協會代表出席，包括外交部北美司司長王良玉、美國在台協會商務組組長謝貝晴（Betsy Shieh）、美國旅遊推展協會會長唐靜儀、外國駐台觀光代表聯合會會長雷均、旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁、台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏等蒞臨現場並致詞，分別表達美台聯繫更加緊密，相互交流與合作，以及台灣旅客對關島旅遊與兩地直飛航線的期待，希望可帶動更多優質的台灣旅客和MICE（獎勵旅遊）團前往美國關島。

前關島總督、現任關島觀光局局長暨執行長Carl T.C. Gutierrez特別預錄致詞影片，感謝台灣相關政府單位、各產業與媒體朋友們的支持。在台灣與關島的共同努力下，期盼早日恢復台灣與關島直飛航班，增進觀光旅遊和交流；同時，希望和駐關島台北經濟文化辦事處劉嘉平處長在農業、氣耕、水耕、經濟發展、文化交流和醫療服務等方面合作。

關島台灣辦事處嚴樹芬處長表示，由衷感謝台灣各界的支持與所有嘉賓的蒞臨，期盼攜手迎接新的一年。未來，更盼望在恢復直飛航班後，能為台灣與關島開創更多雙贏的觀光旅遊投資的商機。嚴處長同時介紹關島在台灣旅遊市場的回顧，2024年包機直航資訊、關島當地年度活動，以及對航空業者提供機場作業費用減免與獎勵措施，與針對旅行業者MICE（獎勵旅遊）以及冒險運動旅遊。

關島是最靠近亞洲的美國領土，過去每年吸引超過約3萬名台灣旅客到關島觀光旅遊度假。台灣旅客入境關島免簽證，僅需攜帶護照及身分證，帶上台灣駕照在關島享受自駕樂趣，加上免稅購物天堂和水上活動、高爾夫球等各式活動。

為與民眾一同歡度龍年， 4月份起關島在當地推出「關島可可鳥兒童節活動」、「關島可可鳥路跑活動」包含「10公里、21公里」組別、5月份「關島密克羅尼西亞島嶼嘉年華」、7 月份八十周年關島獨立紀念日活動等豐富的活動，等著旅客體驗。在台灣的民眾可在即將到來的「2024台北燈節」中，透過炫麗的彩燈，搶先一睹關島之美；接下來也會在台灣陸續參與旅遊展覽會、投資貿易說明會、台北國際食品展覽會等各式商務、經貿相關活動，推動台灣、關島間的交流與合作，期待共創美好的一年！

關島的自然美景和白色沙灘使它成為台灣最受歡迎的旅遊目的之一。關島是密克羅尼西亞最大的島嶼，面積550平方公里，約有17萬居民。遊客可以體驗各種活動，包括浮淺，免稅購物，文化和歷史觀光。

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