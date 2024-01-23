台灣金融機構 47％已採AI技術

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台灣175 家金融機構約有47％已採行 AI 技術。應用範圍包含「客戶經營、風管及法遵、流程自動化優化、數據分析、分析資安狀況」。

勤業眾信聯合會計師事務所23曰發布2024全球保險產業趨勢展望報告，探討保險業新興科技應用、永續金融、人才培養等議題。

勤業眾信聯合會計師事務所保險產業負責人林旺生會計師表示，為確保保險業能穩定成長，建議積極審視科技應用的可行性，創造新興的普惠金融服務和產品，同時注意科技帶來的風險。

他表示，保險業的新興科技應用與數位轉型，有助於擴大市場及建立金融生態系範圍。

2023年10月金管會宣布，開放保險業可與金融科技業試辦異業合作，推出創新型保險商品，持續新增跨業生態圈的版圖，提供消費者一站式且簡便快速的購買體驗。

Deloitte全球（Deloitte Global）調查研究顯示，多數企業正在進行系統化升級，並利用AI科技協助輔助判斷和決策，以達到更快開發和部署新產品。

勤業眾信分析，AI有助使保險公司的理賠流程更為簡單，同時能夠分析高風險區域，協助企業制定減少損失的策略。此外能夠為消費者量身定制產品或提供個性化的保險建議，從而更有機會滿足個別客戶的需求和喜好。