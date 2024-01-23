2024世貿年貨展祈福購物雙收 熱鬧閉幕

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外貿協會與上聯國際展覽公司今（113）年聯合舉辦的「2024世貿年貨大展暨禮品贈品展」，於1月22日圓滿閉幕！風雨低溫絲毫無損展場充滿的歡樂與購物狂潮。民眾紛紛湧入，共同參與全台最大室內年貨盛會，尋找各種經典年菜和來自世界各地的異國伴手禮，讓民眾盡情感受年貨採買之樂趣。

現場廠商笑盈盈不斷補貨，應對採買民眾激增的需求，也反應龍年採購熱絡商機。今年國際攤位數眾多，包含台日友好的北海道及九州、韓國、馬來西亞等，紛紛展現特色主題美食。各種口味瓜子更以特殊大包裝引人注目，成為焦點之一。無論是豪華組合年菜、空運來台海鮮、精美禮盒、涮嘴零食，還是創意春節佈置，應有盡有，人氣和購物熱情更是爆棚。

展覽也不僅是美食的天堂，更是祈福的聖地。北港朝天宮北港媽駐駕台北世貿年貨大展，現場接受大家祈福點燈，同時提供線上預約點燈的方式，讓更多人參與祈福活動。而每年朝天宮攤位備受矚目的春節限定「擲筊拿好禮」活動，讓大家在新春中試試手氣，擲到愈多聖筊，領的福運禮就愈大！現場更有北港金垂髫電音三太子的表演，為觀眾帶來一場熱鬧的視聽盛宴。主舞台上，影視名人趙正平親自示範出好菜，用爽口的關廟刀削麵，Q彈十足，只需6分鐘，即可輕鬆上桌。

今年年貨展已順利閉幕，由外貿協會秘書長王熙蒙與北港朝天宮副董事長吳炳俊擔任主祭，簡單而隆重的回鑾儀式完成後，由千里眼和順風耳將軍開道，恭請年貨展期間駐駕世貿一館的朝天宮媽祖歸駕，感謝媽祖庇佑展覽順利結束，同時祈求新的一年國泰民安，家庭平安、健康順心。展會圓滿結束，期待明年再相聚！