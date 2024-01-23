1／23盤中熱門焦點股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今（1/23）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1） 電視面板春燕到 2月可望大反攻

市場研究機構TrendForce公布最新1月下旬面板報價，隨著面板廠加大減產力道，再加上偏光片缺料問題發酵，1月下旬電視面板和監視器面板價格全面止跌，32吋率先小漲1美元。2月農曆年假期間，主要面板廠擴大歲修，平均稼動率下探55～60％，2月電視面板價格有機會全面反彈。

面板價格提前觸底，第一季就有機會反彈上漲，今日面板雙虎早盤股價爆量走揚，截至上午11點，友達(2409)股價漲幅約4.6%、群創(3481)股價漲幅收歛至平盤附近。

TrendForce研究副總范博毓表示，近期電視面板供需狀況持續好轉，供給面來看，面板廠在淡季加大減產力道、喊止跌，另一方面則是有補償膜供應商ZEON停工問題，引發偏光片供給缺口，均有助於支撐面板價格。需求面來看，大陸品牌針對北美退稅季需求備貨，因此電視面板需求有所回升。隨著客戶拉貨動能增加，1月份電視面板價格全面止跌，部分32吋低價產品還小漲1美元，讓面板產業提前看到春燕。

IT面板來看，監視器面板和筆電面板的價格走勢分歧。面板廠積極控產，監視器面板和電視面板產能連動性高，供給量收斂，此外，因應2月份農曆年假，品牌廠1月份提前拉貨，對於1月份的價格有支撐，因此1月份監視器面板價格可望全面止跌持平。

筆電面板在去年底備貨告一段落，1月份需求相當疲弱，淡季效應明顯，價格還是持續走低。預估16：9 IPS面板價格小跌0.1美元，16：9 TN面板因為供給少，價格持平，16：10 IPS面板價格平均跌幅約0.2～0.3美元。

范博毓表示，2月來看，因為農曆年假期間面板廠擴大歲修，預估平均產能利用率下探55～60％、來到近年來的低點。此外，ZEON何時復工沒有時間表，在停工一個月之後，2月份補償膜會有供給缺口，影響VA電視面板供貨，也讓面板廠更有底氣喊漲價，預期2月份電視面板就有機會全面小漲。

（工商時報 袁顥庭、數位編輯）

（2） AI ASIC加持 創意本季營運帶勁

AI熱潮向上延燒至ASIC自製商機 ! 法人透露，創意AI ASIC今年顯著發酵，第一季底CSP（雲端服務供應商）大單開始進入量產，第二代也積極洽談，其中，包含最新HBM3（第三代高頻寬記憶體）之架構設計，據傳整體金額將較前代倍增。創意今日以平高盤開出後緩步向上攻堅，早盤漲幅一度達3.7%。

創意表示，中介層（interposer）設計業務協助打入客戶更多高階應用，目前HBM3 IP已開發至P Version速度可達8.6G，不過公司不評論單一客戶，強調全力服務客戶、達成需求。

創意去年成長不如預期，受到SSD／網通客戶量產晶片遞延，使營收增速趨緩。然而法人透露，遞延專案有望於今年逐步回籠，此外，北美雲端客戶AI ASIC有望於第一季底進入量產；公司約8成業務來自repeating，因此營收將具有疊加性，成長動能將較去年強勁。

創意則指出，涉足interposer design業務，將可快速產生營收貢獻，也開始讓CSP客戶認可公司HBM3 IP，提供服務爭取更多NRE（委託設計服務）／license；創意與國際CSP業者密切接觸，直接或間接都有往來，亦希望能參與更複雜的設計專案。

創意技術積累深厚，惟過往接單保守，隨著策略轉變後，將有顯著體質轉變。法人透露，今年將為創意AI晶片進入規模量產階段，此外，採用HBM3 IP專案亦逐漸明朗，並進一步開發至P version，傳輸速度可達8.6G，更可依客戶要求調校至9.2G，整體營收規模及獲利表現將更上一層樓。

（工商時報 張珈睿、數位編輯）

（3） 布局半導體事業 台塑買台灣德亞瑪50%股權

台塑(1301)布局半導體事業加馬力，22日宣布擬以5.74億元，收購台灣德亞瑪50％股權，搶進高純度異丙醇（IPA）、顯影液（TMAH）等有機化學品製造銷售，未來德亞瑪也將與台塑德山進行資源整合，放大新產能。台塑今日盤中股價漲幅0.5%，股價暫時止穩。

台塑董事長林健男表示，目前全球僅有日本德山等兩家廠商可提供高純度電子級IPA，台灣德亞瑪已在台灣半導體產業深耕超過30年，特別在先進製程上，能提供不可或缺的高純度電子級IPA。此股權交易案完成後，除對台灣半導體產業發展有更好的貢獻外，也能擴大台塑公司在半導體產業的布局，增添業績增長的動能。

創立於1996年8月的台灣德亞瑪，實收資本額2億元，是日本德山株式會社100％投資的子公司，致力於半導體產業用高純度IPA、TMAH等有機化學品製造銷售。台灣德亞瑪營運模式為自母公司日本德山進口IPA及TMAH原料，於台灣廠區進行高純化製程，製造產品主要銷售予半導體市場等科技產業使用，目前台灣地區營業據點為台北營業所、新竹廠及雲林廠三處。

另外，台塑在2020年10月30日與日本德山合資成立台塑德山，雙方持股各5成。為進行資源整合，台塑德山將併購台灣德亞瑪，由於台塑也持有台灣德亞瑪50％股權，與日本德山股權相當，也讓未來台塑德山併購台灣德亞瑪相對單純。

目前台塑德山規劃辦理增資，並由台塑與日本德山以各持有台灣德亞瑪50％股權參與增資。林健男表示，台灣德亞瑪成為台塑德山100％子公司後，台塑德山可利用其既有生產設備及銷售通路，整合台灣IPA業務，提升經營績效。

台灣德亞瑪2023年9月底淨值為11.48億元，台塑是以每股57.41元，合計5.74億元收購5成股權。

（工商時報 杜蕙蓉、數位編輯）

（4） 盤中熱門焦點股

1.彩晶(6116)：元月下旬電視面板報價止跌，昨外資轉買超1056張，今日不到10:00成交量已突破4萬張，股價漲逾8.5%、改寫去年8月中來波段新高。

2.蔚華科(3055)：IC通路買盤續強，外資昨擴大買超，盤中大漲8%，突破50元關卡。

3.建通(2460)：新產能陸續到位，營運轉佳，盤初多頭暴衝，放量強攻漲停33.95元。

4.力成(6239)：產業景氣復甦，今年營運向上，1月30日召開法說會，晨盤爆量強攻近9%。

5.順藥(6535)：治療急性出血性腦中風的重磅新藥LT3001將在今年底完成二期臨床解盲，盤初股價疾拉漲停114.5元。

6.達興材料(5234)：去年每股賺5.89元，看好半導體後市，再籌備高雄橋頭新廠，盤初爆量觸及漲停108元。

7.台積電(2330)：昨外資再買超約1.8萬張，但昨夜ADR逆跌1.02%，今早開高3元、為629元後，再度壓回平盤狹盤。

8.新鋼(2032)：昨法說公布去年營收年減14.84%，高層指今年需求尚未顯著復甦，靜待歐洲、大陸市場轉佳，盤出走低反應。

9.和泰車(2207)：指選後首周買氣明顯增溫，樂觀1月營運維持高峰，不理外資連7日賣超，盤初躍過5日線，邁向650關。

10.麗清(3346)：目前可掌握逾50項以上新能源車專案，法人看好今年營收可望年增30％、續戰新高，股價續揚、再戰50關。

11.官田鋼(2017)：近期螺絲業接單有緩升的跡象，螺絲業者認為2024年景氣應可逐漸回升，盤初一舉彈回5日線、季線之上。

12.網龍(3083)：電玩展25日登場，外資連3日擴大買超卡位，帶動盤初股價飛過季線。

13.南亞科(2408)：短線跌多，今日續隨大盤彈升近3%，拚回70關、季線。

14.訊達(6140)：資安題材吸買氣，晨揚8%後衝高遇壓，漲幅收斂。

15.華城(1519)：4月電價恐調漲，重電股備戰，衝高大漲5%，維穩5日線高檔區。

16.蒙恬(5211)：3D虛擬實境服務，攻進美房地產，衝高回落漲幅快吐光。

17.振發(5426)：機殼題材續發燒，晨揚5%續衝波段高。

18.貿聯-KY(3665)：外資連3買，止跌反彈約2%，力返250元。

19.英業達(2356)：旺年會周五登場，外資2日累買逾4萬張卡位，日K連3揚挺進4個月高。

20.南僑(1702)：去年獲利大增逾8成，EPS達4.07元，創歷史次高。股價上攻。

21.長榮航(2618)：長榮機師取得罷工權，最快農曆春節前後展開罷工，但股價穩在30元之上。

22.長榮(2603)：上周海運價漲勢趨緩，本季營運仍可期，股價止跌開高。

23.世芯-KY(3661)：今年營運續強挑戰新高，挾AI氣勢，股價在3800元之上高檔並坐穩股王。

24.台星科(3265)：AI測試需求爆發，今年營運樂觀，但漲多回檔。

25.台塑(1301)：拓展半導體布局，收購IPA廠台灣德亞瑪50%股權，股價回穩未再破底。

26.神盾(6462)：AI產品預計Q3開始出貨，加上收購利多，股價重新發動攻勢，再創新高價。

27.啟碁(6285)：Wi-Fi 7商機發燙，早盤股價漲逾3%。

28.上詮(3363)：矽光子話題熱，法人看好訂單看增，盤出放量一度衝高逾7%，逢高見壓漲幅收斂至約3%。

29.視陽(6782)：獲投信連日掃貨，股價帶量走揚逾4%。

30.雲豹能源-創(6869)：NBA球星卡森斯現身企業總部，認同永續經營、再生能源，帶動股價續揚。

(時報資訊 李慧蘭)

（5） AI測試需求爆發 台星科今年樂觀

台星科（3265）近年來積極發展自動化，受惠AI測試需求大爆發，在封測廠中晶圓凸塊生產中具競爭優勢，該業務占營收占比約六成；此外，測試業務也突飛猛進，近來積極切入共同封裝光學元件（CPO）領域，並接獲美系客戶訂單，兩大業務均展現成長動能，今年營運樂觀。台星科今日早盤股價以低盤開出，9點半過後開始由黑翻紅，10點半後漲幅達5%。

台星科去年營收36.68億元，年減7.08％，仍是全年營收的歷史次高表現，市場法人看好，該公司去年獲利仍可望維持歷史高檔水準。

市場法人表示，台星科去年在營運表現上，相對多數同業穩健，主要是受惠去年在AI測試需求爆發之下，該公司接獲美系客戶的訂單，再加上晶圓凸塊接單也相對穩健所致。

台灣測試產業及晶圓凸塊生產領域是國內主要廠商之一，該公司近幾年來積極進行產線自動化，在晶圓凸塊生產更是逐漸掌握優勢，該公司通過與全球主要晶圓代工廠和裝配廠建立戰略合作關係，台星科提供一站式全製程測試和裝配服務，也是推升近幾年營運成長的重要原因。

台星科去年積極調整產品組合與產能配置，包括提高5奈米、4奈米AI／HPC處理器的晶圓凸塊與晶圓測試接單比重，減輕景氣的不利影響，此外，公司並持續擴大在高階的5奈米WiFi 7、氮化鎵(GaN)、HPC等測試接單外，並將加快車用晶片生產認證，市場也看好將有利該公司今年營運添動能。

台星科在AI、HPC封測領域深耕多年，且為多家美系處理器大廠供應鏈的合作夥伴，預期在相關高階封測訂單挹注下，今年業績可望逐季走揚，全年營運成長可期。

（工商時報 張瑞益、數位編輯）

（6） 南僑去年獲利 大增逾8成

南僑（1702）受惠大陸、泰國兩地獲利大增挹注，自結2023全年稅後純益10.11億元，較2022年激增逾8成，走出疫情干擾低潮，全年EPS達4.07元，創歷史次高。南僑2024年在兩岸、泰國三地均有新廠投產，營運動能提升下，成長可期。南橋今日股價以高盤開出，盤中漲幅約1.8%。

展望2024年，南僑強調，持續看好大陸烘焙油脂，並計劃將大陸烘焙油脂外銷到東南亞市場與港澳，目前陸續成立新加坡貿易公司與香港貿易公司；此外，烘焙消費市場創新多樣競爭激烈，卻是商機無限，有信心在2024年兩岸與泰國的成長動能持續發酵。

南僑2023年12月營收21.07億元、年增8.26％，大陸及泰國兩地獲利均較2022年同期明顯增長，挹注去年12月稅前盈餘達2.41億元、稅後純益1.65億元，相較2022年大幅增加9,155萬元，年增率達124％；累計2023全年營收達226.78億元，稅前盈餘17.66億、稅後純益10.11億元。

南僑指出，2023年集團旗下各生產與餐飲事業營收全面成長並逐季創高，尤其中國大陸、泰國及冰品事業營收均大幅增加，全年獲利較2022年成長80.58％，並回復到疫情前的獲利水準。

2024年南僑包括台灣、大陸與泰國三地均有新產線加入；其中南僑泰國廠二期新廠預計下半年完工啟用，主要生產嬰兒米果、烘焙產品等，未來二期擴建完工後，除供應米果，麵類產品也將升級，外加新廠自動化，產能將大幅增加，且待二期建置完成後，將再布局第三期的投資擴廠計畫。

另外，南僑重慶新廠也規劃在2024年投產，由於大陸餐飲市場需求強勁，半成品的加工產品供不應求，南僑上海計劃在廣州成立第二條冷凍麵生產線。南僑強調，大陸烘焙油脂進入高速成長期，南僑已在香港和新加坡成立貿易公司，藉由大陸稅制優惠，將大陸烘焙油脂外銷至港澳與東南亞市場，有信心在2024年包括兩岸與泰國的成長動能持續發酵。

（工商時報 李麗滿、數位編輯）