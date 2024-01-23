工具機公會預期2024年全球工具機景氣與去年相當

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台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳23日主持TMTS 2024暨年度展望記者會表示，2024年全球工具機產業景氣與2023年相當，2023年台灣工具機出口值年減約14％，預估2024年台灣工具機產業產值從2023年33.1億美元增至33.7億美元。

陳伯佳指出，地緣政治、通膨、企業投資信心都是大家關心的事情，尤其工具機是製造業之母，汽車、3C等企業是否投資都會影響對工具機需求，業者目前都面臨缺工、供應鏈重組減碳將增加企業成本，使得工業生產與貿易表現偏弱，少子化是危機但也是轉機，最關鍵是技術，工具機業要針對多元化，要思考客戶在前端在技術上與痛點，予以協助。

陳伯佳表示，2024全球經濟面臨氣候變遷干擾供應鏈、新能源政治及綠色貿易戰，人口結構改變帶動企業營運模式調整、地緣政治緊張局勢與科技結合，將帶來新的安全風險；意識形態與經濟分歧，全球貿易將重新洗牌，台灣工具機產業出口排名第5、生產排名第7。

陳伯佳指出，2024年全球經濟與2023年差不多，2023年工具機出口值26億美元，年減14％，2024年全球工具機產業產值會從743.2美元增加至780.4億美元，台灣工具機產值會從2023年33.1億美元增加至33.7億美元。工具機公會會員廠商不需要重複投資，去年成立七個委員會，共同打群架。

工具機公會表示，2024年部分國家及產業市場經濟預期將有優異的表現，惟今年預估全年將有70多國舉行國家大選。此外，地緣政治干擾、俄烏戰爭未平、各國綠色減碳政策等因素，對國內工具機暨零組件業者出口可能帶來程度不一的影響。

工具機公會指出，2024年台灣工具機主要出口市場預估，2023年通膨升息讓美國消費緊縮，對設備資產投資趨於保守，加上今年美國將舉行總統大選，變數稍多。歐洲市場雖然通膨放緩，景氣回溫但能源危機未解除，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）開始課徵碳關稅等影響，對工具機設備的消費需求呈現緩慢回溫狀態。

中國大陸市場則受到房地產市場泡沫化，民眾消費信心不足等問題，導致民間投資需求不振，連帶影響到設備採購意願。另外，東南亞地區的印度、越南及泰國則受惠於疫後供應鏈重組，生產基地轉移與國內製造需求攀升，對工具機消費需求大增。