助青年從創作到創業 北分署物聯網創客基地一站式服務

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為提升勞動力發展創新，發掘扶地創客人才，勞動力發展署北分署物聯網創客基地提供「自造設備」、「創作空間」、「交流活動」、「創意工坊」、「專家講座」、「輔導創業」的一站式、一條龍服務，幫助民助實踐將創意商品化的最大化可能性，加速創業腳步。

創客楊世楨和物聯網創客基地的緣分，是從大學時期參加創客基地的交流活動而起，加入創客基地後，參加基地舉辦的工作坊學習到跨領域的物聯網應用，並運用基地豐富的設備與資源，將自己的創意實踐，連續兩年獲得「我是創客－創意設計競賽」佳績，進而將得獎作品改良為教學套件，上架電商平台創業。

疫情燎原時，不少創客教學活動都因疫情而停辦，營運也大受影響，這時創客基地建議世禎申請「創業輔導」，由顧問進行深度諮詢後，提供專利申請與保護、重新定位售價、通路開發等專業策略，終於讓產品順利上市，這段創業成長之路令世楨獲益良多，他持續開發新產品，也受邀擔任創客基地講師，開設多元的工作坊課程，並交流分享自己善用創客基地資源的經驗，實現由「創作到創業」的過程。

物聯網創客基地許有多先進設備，是創客朋友的大助力，製作出來的打樣效果也是平常自用機器無法比擬的。25日將舉辦一場智造設備的交流活動，介紹並現場教學今(113)年新引進的智慧真空成型機及工業級LCD光固化3D列印機，同時邀請原廠設備工程師分享產業脈動、技術原理解析及設備的開發應用等新知。創客朋友可透過這次交流，體驗最新的自造設備，拓展自己的實作技能，奠定未來成功的基礎。

北分署「物聯網創客基地」透過一站式服務，協助創客將創意轉化為實際行動，歡迎創客申請成為會員，運用基地的空間與機具設備（如：3D印表機、雷射雕刻機、小型CNC、熱轉印機等），進行產品設計與試作；想創業的朋友，還有各領域專家顧問諮詢服務，提供新創作品優化與行銷策略定位等創業輔導建議。