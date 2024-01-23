產發署攜手技術服務機構 擴大智財管理導入量能

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經濟部產業發展署（產發署）1月22日於政大公企中心舉辦「113年度TIPS頒證暨智財管理結合永續經營專題講座」，由連錦漳署長頒證予112年度通過TIPS驗證之81家企業，表揚企業整合營運策略、建立智財防禦機制及保護創新研發的能力。

產發署為協助企業建立智財管理制度，自96年起推動「台灣智慧財產管理制度」（Taiwan Intellectual Property Management System，TIPS），並於109年與金管會證期局共同推動將智財管理納入「公司治理評鑑」指標項目，且將通過TIPS驗證列為「公司治理評鑑」的加分要件之一，藉以提升各產業對智財管理之重視與投入程度，產發署亦透過結合跨領域顧問業者能量，提供業者智財管理輔導、培訓等服務，加速協助企業導入TIPS。

連錦漳署長表示，政府推動企業導入TIPS至今，連續九屆公司治理排名前5%的企業，有50%是通過TIPS驗證；臺灣專利申請前十大中，更有70%是通過TIPS驗證，可見此次獲得頒證的企業，未來都有成為公司治理排名前5%的潛力。

另因應智財管理連結永續發展之國際趨勢，活動中也特別安排智財管理結合永續經營專題講座。邀請台灣領頭企業的台積電，以其智財管理及永續經營的成熟經驗，分享其如何將智財管理結合永續經營、穩固護國神山，並由中國鋼鐵、東元電機、汎銓科技分別分享其如何運用商標、專利、營業秘密等與其營運目標緊密關聯的智財權，落實永續發展、彰顯經營績效，期許啟發臺灣企業思考智慧財產如何連結永續經營策略，以彰顯企業營運特色與競爭優勢。

未來，產發署除持續與跨部會攜手合作，完善智財管理輔導、培訓及驗證之服務體系，亦將鼓勵企業從兩方面精進智財管理，一是將智財管理能量連結企業創新研發及經營管理資訊對外揭露，彰顯無形資產對於創新研發、企業經營等加值效益；二是將智財管理結合永續經營，提升企業的永續價值和競爭力，期能帶領企業不斷精進智財管理，為公司治理創造加乘效益。